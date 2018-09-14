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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Сент-Этьен
ПСЖ - Сент-Этьен: обзор матча 14 сентября 2018
ПСЖ
14.09.2018, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 5 тур
4 : 0
Завершен
Сент-Этьен
22'
Ю. Дракслер
51'
Э. Кавани (П)
76'
А. Ди Мария
84'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Сент-Этьен
ГОЛ! 4:0!
М. Диаби
Пас отдал
Э. Кавани
84'
81'
Замена
Р. Берич
️️️️
Я. Салибу
81'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Л. Диони
Замена
Т. Керер
️️️️
Т. Силва
80'
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Мария
76'
Замена
К. Нкунку
️️️️
М. Верратти
68'
63'
Желтая карточка
В. Хазри
54'
Замена
Р. Амума
️️️️
К. Монне-Паке
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Кавани
51'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Диарра
46'
Желтая карточка
А. Рабьо
38'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Дракслер
Пас отдал
М. Верратти
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
93
Яннис Салибу
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
4-3-2-1
23
Ареоля
24
Бернат
3
Кимпембе
3
Силва
12
Менье
12
Рабьо
19
Диарра
6
Верратти
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Кавани
4-2-4
16
Руффье
3
Суботич
24
Перрен
15
Колоджейчак
11
Силва
6
М'Вила
10
Селнаэс
22
Монне-Паке
99
Диони
10
Хазри
93
Салибу
6
Верратти
28
Нкунку
28
Нкунку
6
Верратти
19
Диарра
19
Диаби
19
Диаби
19
Диарра
3
Силва
6
Керер
6
Керер
3
Силва
22
Монне-Паке
17
Амума
17
Амума
22
Монне-Паке
99
Диони
10
Диуссе
10
Диуссе
99
Диони
93
Салибу
9
Берич
9
Берич
93
Салибу
Остались в запасе
ПСЖ
Сент-Этьен
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча ПСЖ - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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