Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ

«Родина» возьмет в аренду защитника Микаэля Наде.

При этом француз сначала перейдeт из «Сент-Этьена» в «Юнайтед ФК» из Дубая. Затем московский клуб возьмет его в бесплатную аренду с правом выкупа. Зарплату футболисту полностью будет платить «Родина». Ожидается, что Наде уже на следующей неделе приступит к полноценным тренировкам с командой РПЛ.

Перед приездом в Россию Микаэль советовался с родившимися во Франции игроками сборной Камеруна Кристофером Ву из «Спартака» и Жерзино Ньямси из «Локомотива». Те положительно высказались о Москве и об уровне РПЛ.