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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лилль
ПСЖ - Лилль: обзор матча 02 ноября 2018
ПСЖ
02.11.2018, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
70'
К. Мбаппе
84'
Неймар
90+3'
Н. Пепе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лилль
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Пепе
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
84'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
70'
56'
Желтая карточка
З. Челик
Желтая карточка
М. Верратти
54'
46'
Желтая карточка
Т. Мендес
Желтая карточка
Х. Бернат
19'
1'
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
19
Лассана Диарра
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Буффон
6
Керер
5
Маркиньос
3
Силва
24
Бернат
12
Менье
6
Верратти
10
Неймар
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Мбаппе
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
5
Сумаоро
97
Балло-Туре
23
Мендес
8
Шека
93
Иконе
27
Леау
19
Бамба
19
Пепе
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Лассана Диарра
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Лассана Диарра
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча ПСЖ - Лилль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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