Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - ПСЖ
Генгам - ПСЖ: обзор матча 18 августа 2018
Генгам
18.08.2018, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
20'
Н. Ру
53'
Неймар (П)
82'
К. Мбаппе
90'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - ПСЖ
90'
ГОЛ! 1:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
82'
ГОЛ! 1:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
Ж. Сорбон
️️️️
Э. Дидо
81'
80'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
А. Бернед
Замена
Я. Салибу
️️️️
М. Тюрам
75'
74'
Замена
М. Диаби
️️️️
К. Нкунку
Замена
Р. Роделен
️️️️
Н. Бенезе
66'
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Неймар
46'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Т. Веа
ГОЛ! 1:0!
Н. Ру
Пас отдал
М. Коко
20'
19'
Желтая карточка
А. Рабьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
24
Антуан Бернед
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
23
Ронни Роделен
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-2-2-2
1
Юнссон
5
Ребошу
20
Эбоа-Эбоа
29
Кербра
32
Икоко
17
Дидо
10
Бенезе
10
Бляс
97
Коко
26
Ру
9
Тюрам
4-2-2-2
1
Буффон
12
Менье
5
Маркиньос
3
Силва
2
Дагба
24
Бернед
12
Рабьо
11
Ди Мария
10
Неймар
22
Веа
28
Нкунку
17
Дидо
15
Сорбон
15
Сорбон
17
Дидо
10
Бенезе
23
Роделен
23
Роделен
10
Бенезе
9
Тюрам
93
Салибу
93
Салибу
9
Тюрам
28
Нкунку
19
Диаби
19
Диаби
28
Нкунку
24
Бернед
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
24
Бернед
22
Веа
10
Мбаппе
10
Мбаппе
22
Веа
Остались в запасе
Генгам
ПСЖ
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
27
Франк Табану
ЦП
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
27
Франк Табану
ЦП
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Генгам - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Генгам
ПСЖ
Сафонов раскрыл, чем занимался в Краснодаре
08:45
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Сафонов раскрыл, чем занимался в Краснодаре
08:45
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+