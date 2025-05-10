Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1

По итогам матчей заключительного 34-го тура сезона-2024/25 Лиги 2 определились участники плей-офф за повышение в классе.

В нем выступят «Метц», занявший 3-е место с 65 очками, «Дюнкерк», который стал 4-м с 56 баллами и «Генгам», закончивший турнир 5-м с 55 очками.

Плей-офф будет состоять из четырех матчей. 13 мая в полуфинале «Дюнкерк» дома примет «Генгам». Победитель этой встречи сыграет в гостях 16 мая с «Метцем» в финале. Далее клуб Лиги 2, который выиграет этот мини-турнир, проведет два стыковых матча с 16-й командой Лиги 1. Игры пройдут 22 и 25 мая. Команда Лиги 1 сыграет вторую встречу на своем поле.

Напрямую в Лигу 1 вышли «Лорьян» и «Париж». «Лорьян» выиграл турнир Лиги 2 с 71 очком. «Париж» остался 2-м с 69 баллами.