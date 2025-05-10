Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1

Вчера, 20:45

По итогам матчей заключительного 34-го тура сезона-2024/25 Лиги 2 определились участники плей-офф за повышение в классе.

В нем выступят «Метц», занявший 3-е место с 65 очками, «Дюнкерк», который стал 4-м с 56 баллами и «Генгам», закончивший турнир 5-м с 55 очками.

Плей-офф будет состоять из четырех матчей. 13 мая в полуфинале «Дюнкерк» дома примет «Генгам». Победитель этой встречи сыграет в гостях 16 мая с «Метцем» в финале. Далее клуб Лиги 2, который выиграет этот мини-турнир, проведет два стыковых матча с 16-й командой Лиги 1. Игры пройдут 22 и 25 мая. Команда Лиги 1 сыграет вторую встречу на своем поле.

Напрямую в Лигу 1 вышли «Лорьян» и «Париж». «Лорьян» выиграл турнир Лиги 2 с 71 очком. «Париж» остался 2-м с 69 баллами.

  • Из Лиги 2 вылетели «Мартиг» и «Кан». «Клермон» сыграет в стыковых матчах с третьей командой 3-го по статусу дивизиона Насьональ.
  • Им на смену придет «Нанси». За другую путевку борются «Ле Ман» и «Булонь». Одна из этих команд напрямую выйдет в Лигу 2, другая попадет в стыковые встречи.

Еще по теме:
В Лиге 1 возродилось парижское дерби 2
В Лигу 1 вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне
В офисе Профессиональной футбольной лиги Франции проходят обыски по делу о коррупции
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Франция. Лига 2 Метц Дюнкерк Генгам
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич заподозрил Бубнова в том, что он проклял игрока «Динамо Мх»
09:19
Прогноз Бубнова на матч «Динамо» – «Спартак»
09:10
2
«Краснодар» подпустил «Зенит» к себе, возвращение «Балтики» в РПЛ, позиция «Динамо» по Карпину и другие новости
00:57
Губерниев определил фаворита чемпионской гонки РПЛ
00:18
6
ВидеоАкинфеев сделал сейв ногой – как в матче с Испанией на ЧМ-2018
Вчера, 23:34
3
Реакция Генича на поражение «Краснодара» от ЦСКА
Вчера, 23:15
Букмекеры оценили шансы «Зенита» и «Краснодара» выиграть РПЛ
Вчера, 23:09
1
Реакция Смолова на информацию о завершении карьеры
Вчера, 22:46
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Краснодаром»
Вчера, 22:28
1
Тренер «Краснодара» прокомментировал поражение от ЦСКА
Вчера, 22:11
7
Все новости
Все новости
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
Вчера, 23:54
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
Вчера, 20:45
Букмекеры определили нового фаворита на получение «Золотого мяча»
Вчера, 12:18
3
Сафонов рассказал, как в Париже празднуют День Победы
8 мая
22
Семин ответил, станет ли Хвича обладателем «Золотого мяча»
8 мая
1
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
8 мая
5
Сафонов близок к квадруплу в 1-й сезон в «ПСЖ»
8 мая
24
Кафанов высказался о положении Сафонова в «ПСЖ»
6 мая
3
Ашветия оценил трансфер Хвичи из «Наполи» в «ПСЖ»
5 мая
Только один футболист получил оценку за матч со «Страсбуром» ниже Сафонова – даже Петрович сыграл лучше
4 мая
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Страсбуру» (1:2)
3 мая
5
В Лиге 1 возродилось парижское дерби
3 мая
2
Адвокат Сафонова – о бывшей жене Матвея: «Переживаем, что Анастасия растратит деньги, рассказы про 500 кружков – сказки»
2 мая
Игнашевич ответил, почему Кузяев выпал из состава «Гавра»
2 мая
2
Экс-жена Сафонова отреагировала на отказ в возбуждении уголовного дела
2 мая
7
Игрок «Барселоны» упустил лидерство в обновленном рейтинге главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
1 мая
2
Головин выбыл до конца сезона
1 мая
2
Во Франции объяснили, почему Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ»
30 апреля
2
«ПСЖ» выбрал приоритетную трансферную цель
28 апреля
1
Кафанов ответил, в кого превратился Сафонов за год в «ПСЖ»
28 апреля
10
В Лигу 1 вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне
27 апреля
Чемпион Франции 2012 года вылетел из Лиги 1
27 апреля
Пайет ответил на обвинения, что заставлял свою девушку пить мочу и лизать пол: «Было по обоюдному согласию»
26 апреля
11
Агент прокомментировал желание Головина вернуться в Россию
26 апреля
1
Доннарумма в матче с «Ниццей» пропустил все удары в створ, Сафонов был в запасе
26 апреля
Лига 1. «ПСЖ» перед матчем с «Арсеналом» уступил дома «Ницце» (1:3), Сафонов был в запасе
25 апреля
2
Головин получил новую травму
25 апреля
9
Стало известно, от каких трансферных предложений отказался Головин
25 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 