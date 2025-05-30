6-кратный чемпион Франции вылетел из Лиги 1

6-кратный чемпион Франции и 2-кратный финалист Кубка европейских чемпионов «Реймс» выбыл из Лиги 1.
Клуб проиграл дома «Метцу» со счетом 1:3 в ответном переходном матче. Первая игра закончилась ничьей 1:1.
- «Реймс» присоединился к вылетевшим по итогам основной части сезона экс-победителям Лиги 1 «Сент-Этьену» и «Монпелье». У команд 17 титулов чемпиона Франции на троих.
- «Метц» вернулся в элиту спустя сезон после вылета. Из Лиги 2 повысились в классе также «Лорьян» и «Париж».
Источник: «Бомбардир»