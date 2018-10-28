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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - ПСЖ
Марсель - ПСЖ: обзор матча 28 октября 2018
Марсель
28.10.2018, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
65'
К. Мбаппе
90+4'
Ю. Дракслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - ПСЖ
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Неймар
Желтая карточка
Л. Густаво
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Амави
90'
+1
Желтая карточка
К. Строотман
86'
Замена
К. Митроглу
️️️️
Л. Окампос
85'
Желтая карточка
Л. Окампос
81'
79'
Замена
А. Рабьо
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Ф. Товен
72'
Замена
В. Жермен
️️️️
М. Сансон
72'
65'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
62'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
52'
Желтая карточка
А. Ди Мария
43'
Желтая карточка
Т. Керер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Мусса Диаби
ЛВ
19
Лассана Диарра
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-2-2-3
30
Манданда
23
Амави
23
Рами
70
Сарр
8
Камара
14
Густаво
8
Сансон
8
Строотман
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
3-2-1-3-1
23
Ареоля
34
Н'Соки
5
Маркиньос
6
Керер
12
Менье
24
Бернат
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Неймар
13
Чупо-Мотинг
10
Товен
28
Радоньич
28
Радоньич
10
Товен
7
Окампос
11
Митроглу
11
Митроглу
7
Окампос
8
Сансон
98
Жермен
98
Жермен
8
Сансон
11
Ди Мария
12
Рабьо
12
Рабьо
11
Ди Мария
13
Чупо-Мотинг
10
Мбаппе
10
Мбаппе
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Марсель - ПСЖ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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