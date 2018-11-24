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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Тулуза
ПСЖ - Тулуза: обзор матча 24 ноября 2018
ПСЖ
24.11.2018, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
9'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Тулуза
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Рабьо
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
4-2-3-1
1
Буффон
5
Маркиньос
3
Силва
3
Кимпембе
12
Менье
12
Рабьо
6
Верратти
19
Диаби
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Кавани
3-3-2-1-1
30
Рейне
31
Морейра
6
Жульен
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
6
Сидибе
4
Силла
14
Доссеви
10
Градель
5
Гарсия
9
Исека
Остались в запасе
ПСЖ
Тулуза
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча ПСЖ - Тулуза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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