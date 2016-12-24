Долги перед «Локомотивом» заставили Диарра просить у «Интера» высокую зарплату

Экс-хавбек «Локомотива» Лассана Диарра, защищающий ныне цвета «Марселя», не смог договориться о контракте с «Интером», так как запросил у руководства «нерадзурри» слишком большую зарплату. По информации fcinter1908.it, на такой шаг 31-игрок был вынужден пойти по причине денежного долга перед железнодорожниками. Из-за завышенных требований француза миланский клуб отказался от идеи подписать с ним соглашение.

Напомним, по решению ФИФА Диарра обязан выплатить «Локомотиву» неустойку. В преддверии сезона-2014/15 полузащитник не прибыл на предсезонный сбор команды, в результате чего красно-зеленые расторгли трудовой договор в одностороннем порядке и направили жалобу на футболиста в ФИФА, которая признала действия «Локомотива» законными и наложила на Диарра денежный штраф в размере 10,5 миллиона евро.