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    • Моуринью рассказал забавную историю про экс-игрока «Локомотива»

    Моуринью рассказал забавную историю про экс-игрока «Локомотива»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о взаимодействии с агентом экс-игрока «Реала» Лассана Диарра.

    «Если Ласс выходил в основе, проводил на поле 90 минут и хорошо играл, на следующий день его агент был у меня в кабинете и требовал новый контракт и повышение зарплаты. Если Ласс не играл, на следующий день агент был у меня и требовал отпустить его в другой клуб», – поделился португалец.

    • Диарра был в «Реале» в 2009-2012 годах.
    • Затем он выступал за «Анжи» и «Локомотив».
    • Француз завершил карьеру в 2019 году.

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    Источник: телеграм-канал Mi viejo Chamartín

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