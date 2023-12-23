Моуринью рассказал забавную историю про экс-игрока «Локомотива»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о взаимодействии с агентом экс-игрока «Реала» Лассана Диарра.

«Если Ласс выходил в основе, проводил на поле 90 минут и хорошо играл, на следующий день его агент был у меня в кабинете и требовал новый контракт и повышение зарплаты. Если Ласс не играл, на следующий день агент был у меня и требовал отпустить его в другой клуб», – поделился португалец.