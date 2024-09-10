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    Лахиялов назвал сильнейшего футболиста, с которым играл

    Бывший полузащитник «Анжи», «Ахмата» Шамиль Лахиялов выделил сильнейшего партнера за карьеру.

    «В плане игровых качеств меня больше всего впечатлял Лассана Диарра. Он был очень немногословным, несмотря на то, что переходил к нам в статусе звезды из «Реала». Мало говорил, но много делал. Можно сказать, что на поле Лассана работал не только за себя, а ещe за троих-четверых парней.

    Лучшие футболисты, с которыми мне доводилось играть? Лучший – Диарра, если вне зависимости от позиций. Ещe бы в этом списке точно у меня были Юрий Жирков, Самуэль Это’О, Мубарак Буссуфа и Шамиль Асильдаров», – сказал Лахиялов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.09.2024 17:25
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