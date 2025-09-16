Лахиялов объяснил, почему не повернулся к флагу России во время гимна

Бывший игрок «Крыльев Советов» Шамиль Лахиялов прокомментировал свой скандальный поступок из 2013 года.

Тогда Лахиялов, слушая гимн России перед матчем «Анжи» – «Крылья Советов», не повернулся в сторону флага России.

Футболиста обвинили в неуважении к России.

У Лахиялова российское и азербайджанское гражданство.

– Эпизод с гимном – один из самых скандальных в твоей карьере…

– Там не надо искать никакой подоплеки. Все, что ни делается, – все к лучшему. Внатуре не совсем правильно, чтобы перед каждой игрой звучал гимн.

Возможно, после того эпизода со мной и начали рассуждать, есть ли необходимость [включать гимн перед каждым матчем].

На поле среди 22 футболистов могло быть 18-20 иностранцев. Понимаю, когда включают гимн перед первой игрой, но перед каждой?

А что касается причин [моего поступка], я тогда попал на «Анжи-Арену», в ту атмосферу, и меня, скажем так, заштормило.