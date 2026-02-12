Ловчев – о новичке «Спартака»: «Это Ловчев!»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев сравнил с собой нового защитника московской команды Владислава Сауся.

Его купили у «Балтики» за 350 млн рублей.

С новичком подписали контракт до 2030 года.

– Не удивляет, что «Спартак» гораздо тише остальных клубов на трансферном рынке себя ведет?

– Он набрал себе уже много игроков, чего там говорить. Все вот крутятся вокруг Сауся! Вот был недавно на программе, и там говорили, что Саусь – чемпионский человек.

Я же сказал, что Саусь – это Ловчев! Молоденький мальчик Евгений Ловчев пришел в команду, где освободилось место левого защитника, так как ахилл порвал Крутиков.

И никто не знал, как этот Ловчев играет. Ну да, играл в молодежной сборной, но никакой звездой не был. Были Хусаинов, Осянин, Логофет, Кавазашвили, Папаев, Киселев… Уже сложившаяся команда! И когда мы стали чемпионами, то это не Ловчев сделал эту команду чемпионом, а команда сделала чемпионом Ловчева! Точно так же и с Саусем.

Не Саусь сейчас раскроет всю остальную команду. Да, это игрок с российским паспортом. Наверное, добротный. Но пока не звезда, честно говоря. Дай бог, чтобы у него получилось в этой компании.

Ловчеву надо было много доказать, чтобы стать Ловчевым! И Саусю надо доказать. Это не какой‑то игрок, которого не посадят в запас, если он проведет пару провальных матчей. За него и не такие большие деньги заплачены.