Лахиялов рассказал о самых больших премиальных в «Анжи»: «Квартиру можно было купить»

Шамиль Лахиялов рассказал о самых больших премиальных в своей карьере. Нападающий выступал за «Терек» и «Анжи».

– Помните ли самые большие премиальные в грозненском «Тереке»?

– Если не ошибаюсь, за игру с «Зенитом» выплатили премию в пятикратном размере. Это был 2009 год, кажется, выиграли 3:2. Обычная премия была семь тысяч долларов, а тут выплатили 35 тысяч.

– В «Анжи» наверняка еще больше бывали?

– После победы над «Спартаком» в «Лужниках» со счетом 3:0 вышло примерно 40 тысяч евро. За эти деньги точно можно было купить квартиру в Махачкале, в Москве – не знаю.