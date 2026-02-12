Радимов уверен, что выиграет спор у Соболева: «Давно уже не переживаю!»

Владислав Радимов высказался о результативности форварда «Зенита» Александра Соболева.

В мае они поспорили на ящик пива.

Радимов поставил на то, что Соболев не забьет 20 голов в сезоне-2025/26.

Нападающий пока отличился только 5 раз.

– Соболев на самом деле проводит очень неплохие матчи, и в моем понимании он прибавил.

Но он не забивает – и это катастрофический минус, с двух метров не докатиться до ворот...

При этом проделывает большой объем работы и в обойме будет точно. Но нападающему нужны голы.

– За свое пиво не переживаете?

– Давно уже не переживаю! Понятно, что 20 к концу сезона он не забьет.