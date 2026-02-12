Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Радимов уверен, что выиграет спор у Соболева: «Давно уже не переживаю!»

Радимов уверен, что выиграет спор у Соболева: «Давно уже не переживаю!»

12 февраля, 17:19
1

Владислав Радимов высказался о результативности форварда «Зенита» Александра Соболева.

  • В мае они поспорили на ящик пива.
  • Радимов поставил на то, что Соболев не забьет 20 голов в сезоне-2025/26.
  • Нападающий пока отличился только 5 раз.

– Соболев на самом деле проводит очень неплохие матчи, и в моем понимании он прибавил.

Но он не забивает – и это катастрофический минус, с двух метров не докатиться до ворот...

При этом проделывает большой объем работы и в обойме будет точно. Но нападающему нужны голы.

– За свое пиво не переживаете?

– Давно уже не переживаю! Понятно, что 20 к концу сезона он не забьет.

Император 1
1770913157
Это с самого начала понятно было
