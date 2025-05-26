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Радимов и Соболев поспорили на ящик пива

Сегодня, 07:41
16

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заключил пари с экс-игроком команды Владиславом Радимовым.

Стороны поспорили на голы Соболева в следующем сезоне. Радимов утверждает, что Александр не достигнет отметки в 20 голов. Игрок уверен, что достигнет.

На кону ящик пива, который Радимов лично принесет в раздевалку «Зенита» в случае поражения.

  • В 31 матче минувшего сезона за «Зенит» Соболев забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
  • «Зенит» купил Александра в августе за 10 миллионов евро.
  • Еще 1 миллион за игрока «Спартак» получил бы в случае чемпионства «Зенита».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
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Комментарии (17)
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Хулиганин
1748237676
Буланову лишь бы выжрать на халяву.
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Taps
1748237822
Соболь из футбола вообще уйдёт.
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ScarlettOgusania
1748238526
с трофеями у бом.жей дельфин в пролёте оказался, ещё и Буланову подставляется на ящик с пивасом...))) ню-ню..!
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Номэд
1748238546
Мало ящик пива. Что там пить то?
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Plyash
1748242066
Два идиота.Один из настоящего,другой из прошлого.Спорить,так на Гелик,как минимум.
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The only one
1748242474
уж лучше бы на щелбаны поспорили, не позорились...
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...уефан
1748243633
...на счёт голов не интересно, а вот с какого тура он начнёт хавальник на Семака открывать - вот главная интрига, касающаяся лично его...
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шахта Заполярная
1748244390
Дельфину нужно хоть иногда с головой дружить, двадцать голов, если только нырки считать, то может и больше на ныряет
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FFR
1748244969
В раздевалку ящик пива маловато будет. А бразильцы пьют пиво?
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boris63
1748245546
Провокатор Радимов, это же сколько дельфину надо нападать за ящик пива. Все каникулы тренироваться будет падать,берегись штрафная.
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