Радимов и Соболев поспорили на ящик пива

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заключил пари с экс-игроком команды Владиславом Радимовым.

Стороны поспорили на голы Соболева в следующем сезоне. Радимов утверждает, что Александр не достигнет отметки в 20 голов. Игрок уверен, что достигнет.

На кону ящик пива, который Радимов лично принесет в раздевалку «Зенита» в случае поражения.