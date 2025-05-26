Радимов и Соболев поспорили на ящик пива

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заключил пари с экс-игроком команды Владиславом Радимовым.
Стороны поспорили на голы Соболева в следующем сезоне. Радимов утверждает, что Александр не достигнет отметки в 20 голов. Игрок уверен, что достигнет.
На кону ящик пива, который Радимов лично принесет в раздевалку «Зенита» в случае поражения.
- В 31 матче минувшего сезона за «Зенит» Соболев забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
- «Зенит» купил Александра в августе за 10 миллионов евро.
- Еще 1 миллион за игрока «Спартак» получил бы в случае чемпионства «Зенита».
Источник: «РБ Спорт»