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  • «Спартак» недополучил 90 миллионов рублей из-за упущенного «Зенитом» чемпионства

«Спартак» недополучил 90 миллионов рублей из-за упущенного «Зенитом» чемпионства

Сегодня, 13:21
16

«Спартак» потерял в деньгах из-за упущенного «Зенитом» чемпионства.

В прошлогоднем соглашении о трансфере Александра Соболева в «Зенит» было прописано: «Спартак» получает дополнительно миллион евро в случае чемпионства петербуржцев. Сейчас она не активирована, так как первое место занял «Краснодар».

Однако опция действует и на следующий сезон, так что «Спартак» еще имеет шансы получить за продажу Соболева дополнительный миллион евро.

  • В 31 матче минувшего сезона за «Зенит» Соболев забил 7 голов, сделал 3 ассиста.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
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Комментарии (16)
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Semenycch
1748169742
Парнокопытные и здесь опрофанились!
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The only one
1748169772
Ну всё, пора банкротиться
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Cleaner
1748170938
На 90 миллионов это сколько же КОМБИКОРМА для спартаковских игроков купить можно было! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Тинез Розоп
1748171859
Считайте это Вам подарок за клоунаду и смех над Иудой. Пусть продолжает в том же духе…
Ответить
Иван Петров 1986
1748172142
Это печально.
Ответить
ivany4
1748172239
Голубые как всегда, ни себе ни людям.)) Но на следующий сезон рано замахиваться, пусть пройдет похмелье после этого.
Ответить
...уефан
1748172612
...приплюсуюйте их к 30-ти сребрянникам и вручите Иуде...
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Блямба
1748172990
Теперь опухнет свинарня с голодухи
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Plyash
1748173447
Пусть дельфин на эти деньги брекеты себе купит настоящие,дурак без-титульный.
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fakeid
1748173856
позор рылам!
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