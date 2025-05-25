«Спартак» недополучил 90 миллионов рублей из-за упущенного «Зенитом» чемпионства

«Спартак» потерял в деньгах из-за упущенного «Зенитом» чемпионства.

В прошлогоднем соглашении о трансфере Александра Соболева в «Зенит» было прописано: «Спартак» получает дополнительно миллион евро в случае чемпионства петербуржцев. Сейчас она не активирована, так как первое место занял «Краснодар».

Однако опция действует и на следующий сезон, так что «Спартак» еще имеет шансы получить за продажу Соболева дополнительный миллион евро.