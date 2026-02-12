«Зениту» дали рекомендацию, что делать с затребовавшим повышение зарплаты Караваевым

Петербургский журналист Гоша Чернов прокомментировал ситуацию с латералем «Зенита» Вячеславом Караваевым.

У игрока летом истекает контракт.

Вячеслав попросил повышение зарплаты по новому соглашению.

Караваев интересен ЦСКА.

«Слава только что восстановился от травмы, которая выбила его на год. Да, он усердно тренируется и вовсю играет, но будем честны: никто не знает, как такой долгий перерыв повлияет на форму футболиста, которому весной 31.

Но и отпускать Караваева глупо, потому что с правыми защитниками «Зенит» мучается не первый год – Мантуан и не раскрылся бы на этой позиции, если бы не эти проблемы. Да и вообще лимит душит – разбрасываться игроками такого уровня нельзя, тем более отдавать прямому конкуренту.

У Караваева в действующий контракт вшита опция продления, но ее условия неизвестны. Говорят, Слава хочет повышения на 25%, что логично: и рынок тяжелый, и сам он понимает, что это последний шанс получить серьезный контракт.

Я понимаю сомнения «Зенита» (возраст+травма), но в этом случае считаю, что надо продлевать. Если он уйдет, то клубу все равно придется кого-то покупать (в вариант с возвращением Волкова из аренды я не верю). Причем действовать надо как можно быстрее, потому что ЦСКА может уже сейчас подсуетиться – все же помнят историю Круга», – написал Чернов.