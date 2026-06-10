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  • Караваев прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Караваев прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

10 июня, 09:40
6

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о продлении контракта.

– Эмоции самые положительные, крутые! Все-таки я живу в Петербурге уже довольно много, почти семь лет. Поэтому, конечно, приятно.

– Вы вернулись в строй после тяжелой травмы, помогли клубу вернуть золотые медали. Какие задачи, личные и командные, ставите на предстоящий сезон?

– Спасибо клубу, что верит мне, доверяет, тем более после такой тяжелой травмы. Командных целей, конечно же, больше – победить в чемпионате и постараться вернуть Кубок России в Петербург.

– Несколько недель назад вы отпраздновали 31-й день рождения. Чувствуете себя в самом расцвете сил?

– Я на цифры не смотрю – наверное, этого и не нужно делать. У меня все хорошо, слава Богу, жив здоров! Готовлюсь к новому сезону.

– В сентябре исполнится семь лет с момента вашего переезда в Петербург. Что этот город значит для вас, коренного москвича?

– Естественно, город уже стал родным, раз столько времени я здесь. И друзья, и семья постоянно приезжают сюда, Петербург – неотъемлемая часть моей жизни.

– Болельщики «Зенита» наверняка рады узнать новость о вашем контракте. Что вам хочется им сказать?

– Болельщикам хочу сказать спасибо за то, что верят и доверяют. Просто хочется пожелать им удачи. Надеюсь, еще много побед и кубков отпразднуем вместе.

  • 31-летний игрок в «Зените» с 2019 года. Он пришел из нидерландского «Витесса», где играл под руководством Леонида Слуцкого.
  • В минувшем сезоне РПЛ Караваев из-за травмы поучаствовал только в двух матчах.
  • Караваев – воспитанник ЦСКА.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (6)
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Дубина
1781075228
Я прочитал карасев)))
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...уефан
1781078832
...Я - Каравай! Зовусь Славец! Я остаюсь... Я - молодец!)...
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Литейный 4 (returned)
1781080458
У бегунка скорость ещё есть. Сгодится в Зените, если не будет косячить. Гыгыгы
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