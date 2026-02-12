Пономарев – о повышении коммуналки: «Что ж вы делаете, ребята?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев возмущен ростом коммунальных платежей в России.

«Ощущаю повышение коммуналки. А я говорил, что коммуналку нельзя передавать в частные руки, они всю родню туда привлекают. Платятся сумасшедшие деньги.

Что ж вы делаете, ребята? Что ж вы с населением делаете? Это безобразие! Многие не потянут оплату коммуналки. Какая зарплата сейчас у россиян.

Я раньше 5 тысяч [рублей] платил за коммуналку. А сейчас что происходит, елки-палки! Кто этим безобразием занимается? Неужели не соображают? Кто это придумал?

Но никто же с них не спросит. Обидно. Для чего так население сейчас напрягают? Что будет дальше?» – сказал Пономарев.