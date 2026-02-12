Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев – о повышении коммуналки: «Что ж вы делаете, ребята?»

12 февраля, 18:43
37

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев возмущен ростом коммунальных платежей в России.

«Ощущаю повышение коммуналки. А я говорил, что коммуналку нельзя передавать в частные руки, они всю родню туда привлекают. Платятся сумасшедшие деньги.

Что ж вы делаете, ребята? Что ж вы с населением делаете? Это безобразие! Многие не потянут оплату коммуналки. Какая зарплата сейчас у россиян.

Я раньше 5 тысяч [рублей] платил за коммуналку. А сейчас что происходит, елки-палки! Кто этим безобразием занимается? Неужели не соображают? Кто это придумал?

Но никто же с них не спросит. Обидно. Для чего так население сейчас напрягают? Что будет дальше?» – сказал Пономарев.

  • Экс-армеец год назад говорил, что получает около 75-80 тысяч рублей в месяц.
  • Он выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.
  • В активе бывшего защитника 25 матчей за сборную СССР.

Еще по теме:
Ветерану ЦСКА не нравится игра Баринова: «Будет сложно попасть в основу»
Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Не слишком интересно» 1
Пономарев назвал два клуба, которые поборются за титул в РПЛ: «Зенит», возможно, отпадет» 8
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Пономарев Владимир
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1770911518
Новости про сиськи-пыськи закончились , подъехали сплетни из очереди в районный СОбес .
Ответить
sochi-2013
1770911824
Они(коммунальщики) потом купят клуб РПЛ и будут кормить африканских (бразильских, перуанских, и т.д) детей. Примеры есть. Газпром, Лукойл, ...
Ответить
Император 1
1770912973
В такой теме без объедкина не обойтись
Ответить
...уефан
1770914598
...кто бы ему ещё осмелился сказал, что водка теперь не по 3.62-е и даже уже не по 4.12-ать...
Ответить
BoevStas1
1770915800
В принципе прав!но не хочется здесь комментировать политику…сейчас 100₽ это мало,а у него пенсия написали какая…Вот и комментирует за бабки…
Ответить
odessakmv
1770974498
то ли еще будет....
Ответить
