Пономарев – о повышении коммуналки: «Что ж вы делаете, ребята?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев возмущен ростом коммунальных платежей в России.
«Ощущаю повышение коммуналки. А я говорил, что коммуналку нельзя передавать в частные руки, они всю родню туда привлекают. Платятся сумасшедшие деньги.
Что ж вы делаете, ребята? Что ж вы с населением делаете? Это безобразие! Многие не потянут оплату коммуналки. Какая зарплата сейчас у россиян.
Я раньше 5 тысяч [рублей] платил за коммуналку. А сейчас что происходит, елки-палки! Кто этим безобразием занимается? Неужели не соображают? Кто это придумал?
Но никто же с них не спросит. Обидно. Для чего так население сейчас напрягают? Что будет дальше?» – сказал Пономарев.
- Экс-армеец год назад говорил, что получает около 75-80 тысяч рублей в месяц.
- Он выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.
- В активе бывшего защитника 25 матчей за сборную СССР.
Источник: «Советский спорт»