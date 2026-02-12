«Краснодар» отпустил еще одного полузащитника

«Пари НН» объявил о переходе Артема Сидоренко из «Краснодара».
19-летний футболист перешел в нижегородский клуб на правах свободного агента.
«Краснодар» за день отпустил двух атакующих полузащитников – Сидоренко и Данилу Козлова.
- Сидоренко – 2-кратный победитель Юношеской футбольной лиги, вице-чемпион ЮФЛ и бронзовый призер Молодежной футбольной лиги.
- Он забил 13 голов и сделал 39 ассистов в 70 матчах за команды из структуры «Краснодара».
- Артем – игрок сборной России U-19.
Источник: телеграм-канал «Пари НН»