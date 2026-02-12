«Краснодар» отпустил еще одного полузащитника

«Пари НН» объявил о переходе Артема Сидоренко из «Краснодара».

19-летний футболист перешел в нижегородский клуб на правах свободного агента.

«Краснодар» за день отпустил двух атакующих полузащитников – Сидоренко и Данилу Козлова.