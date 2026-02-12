Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция президента УЕФА на возможное возвращение России к международным турнирам

Реакция президента УЕФА на возможное возвращение России к международным турнирам

12 февраля, 16:50
6

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался на тему возможного возвращения России к международным турнирам после конгресса организации. Он подчеркнул, что слова главы ФИФА Джанни Инфантино были неправильно интерпретированы и не означают изменения курса.

– Вы ощущаете какие-то изменения или движения в Европе в вопросе возвращения России? Как вам кажется, достаточно ли голосов для этого?

– Обычно я не хочу комментировать слова других, но это ожидаемый вопрос. Я посмотрел, что сказал Инфантино. Мне кажется, историю преувеличили без причин. Инфантино сказал, что ненависти слишком много. Он сказал, что вопрос надо изучить – конечно, все надо изучать. Он говорил о молодых, о детях, которые рано или поздно должны начать играть. Я много раз повторял нашу позицию. Я не эксперт, но считаю, что эту историю раздули без причин.

– Вы будете изучать возможности возвращения России? Шевченко критиковал заявления Инфантино – как вы прокомментируете его реакцию?

– Сегодня – конгресс УЕФА. Я буду говорить об УЕФА. Я могу сказать только одно: я не хочу вступать в дискуссию здесь. Если кто-то выражает мнение, то никто не должен его оскорблять. Позиция УЕФА ясна, она не поменялась. Но мы каждый день все изучаем. Мир так быстро меняется, что сложно за всем уследить. Так что посмотрим, что будет в будущем. Я не могу комментировать действия ФИФА или каких-либо правительств.

  • Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.
  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
  • Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

Еще по теме:
Шевченко потребовал срочной встречи с Инфантино после его слов о России
Реакция Шевченко на слова президента ФИФА о допуске России 41
Реакция Черданцева на слова президента ФИФА о допуске России 9
Источник: сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Инфантино Джанни Чеферин Александер
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
волчарик
1770904969
Да исключите нас совсем. И денег сэкономим и может чинуши за ум возмутmся и будем жить своей жизнью.
Ответить
Oldtrafford83
1770962622
бла бла бла и запить чефирком))
Ответить
Якубович-М-vkontakte
1770971405
А Израиль? Они же детоубийцы...
Ответить
Александр-Балашов-google
1770992365
Да что нам там делать? Сейчас хоть нервы экономим, нет нас на ЧМ и ЧЕ и в разных еврокубках и спокойней на душе.
Ответить
Главные новости
Два новичка «Балтики», за легионера «Зенита» предложили 14 миллионов, планы «Реала» на летнее ТО и другие новости
02:00
Гончаренко выбрал лучший город России – это не Москва
01:50
2
Названы условия для увольнения Слота из «Ливерпуля»
01:38
«Балтика» не хочет тратить 350 миллионов рублей на игрока «Крыльев Советов»
01:11
ФотоЯмаль выложил загадочный пост: «Моя внутренняя бездна»
00:58
2
Слуцкий – о назначении в сборную России: «Разум мне говорил, что не надо»
00:51
2
Пономарев – о новичке ЦСКА: «Найти такого – большая редкость»
00:34
Азар одним словом описал ЧМ-2018 в России
00:21
Слуцкий назвал самого ошибающегося российского комментатора: «Чемпион мира во все времена»
Вчера, 23:42
3
Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах
Вчера, 23:28
1
Все новости
Все новости
В Бразилии появился еще один претендент на Фассона из «Локомотива»
01:27
Слуцкий – о назначении в сборную России: «Разум мне говорил, что не надо»
00:51
2
Пономарев – о новичке ЦСКА: «Найти такого – большая редкость»
00:34
Булыкин оценил готовность Батракова к переходу в европейский клуб
00:09
Слуцкий назвал самого ошибающегося российского комментатора: «Чемпион мира во все времена»
Вчера, 23:42
3
Грулев: «Я жил в табло на «Локомотиве»
Вчера, 23:21
3
ВидеоГлушаков сыграл в «Молчи, пока не услышишь того, кто лучше тебя»
Вчера, 23:00
Балахнин определил лучший зимний трансфер в РПЛ
Вчера, 22:37
2
Воспитанник «Зенита» перешел в команду Канчельскиса
Вчера, 21:59
Новичок ЦСКА Козлов назвал любимую позицию на поле
Вчера, 21:39
Газизов высказался о возможном вылете махачкалинского «Динамо» из РПЛ
Вчера, 21:15
2
Бывший тренер клуба РПЛ может возглавить Коста-Рику
Вчера, 20:52
1
ФотоИзвестна сумма, за которую продана картина Смольникова «Синий квадрат»
Вчера, 20:39
42
Стендап-комик назвал самого смешного футболиста в России
Вчера, 20:27
5
В Турции ожидают переходы российских футболистов в ближайшее время
Вчера, 19:51
3
ФотоКартина Смольникова в «Зените» продается за 70 тысяч рублей
Вчера, 19:37
8
Ветеран ЦСКА предъявил клубу за продажу игрока
Вчера, 19:25
2
Экс-игрок «Зенита» раскритиковал клуб за трансфер Дурана: «Это перебор»
Вчера, 18:52
5
Журова отреагировала на слова Кирьякова о повышении цен на коммуналку
Вчера, 18:40
24
Погребняк объяснил, почему не смотрел Зимний кубок РПЛ
Вчера, 18:27
1
Козлов рассказал о разговоре с Челестини после перехода в ЦСКА
Вчера, 18:14
2
Козлов обратился к болельщикам ЦСКА после трансфера из «Краснодара»
Вчера, 17:00
7
Байдачный – о росте цен в России: «Поражаюсь такому скотскому отношению»
Вчера, 16:53
68
ВидеоАленичев выбрал главную легенду «Спартака» в современной истории
Вчера, 16:39
17
Бояринцев определил потолок «Спартака» в РПЛ
Вчера, 15:58
9
Названы имена двух новичков «Балтики»
Вчера, 15:15
1
Махачкалинское «Динамо» не отпустит защитника в «Краснодар»
Вчера, 14:56
1
Семак рассказал об адаптации Дурана в «Зените»
Вчера, 13:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 