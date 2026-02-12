Реакция президента УЕФА на возможное возвращение России к международным турнирам

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался на тему возможного возвращения России к международным турнирам после конгресса организации. Он подчеркнул, что слова главы ФИФА Джанни Инфантино были неправильно интерпретированы и не означают изменения курса.

– Вы ощущаете какие-то изменения или движения в Европе в вопросе возвращения России? Как вам кажется, достаточно ли голосов для этого?

– Обычно я не хочу комментировать слова других, но это ожидаемый вопрос. Я посмотрел, что сказал Инфантино. Мне кажется, историю преувеличили без причин. Инфантино сказал, что ненависти слишком много. Он сказал, что вопрос надо изучить – конечно, все надо изучать. Он говорил о молодых, о детях, которые рано или поздно должны начать играть. Я много раз повторял нашу позицию. Я не эксперт, но считаю, что эту историю раздули без причин.

– Вы будете изучать возможности возвращения России? Шевченко критиковал заявления Инфантино – как вы прокомментируете его реакцию?

– Сегодня – конгресс УЕФА. Я буду говорить об УЕФА. Я могу сказать только одно: я не хочу вступать в дискуссию здесь. Если кто-то выражает мнение, то никто не должен его оскорблять. Позиция УЕФА ясна, она не поменялась. Но мы каждый день все изучаем. Мир так быстро меняется, что сложно за всем уследить. Так что посмотрим, что будет в будущем. Я не могу комментировать действия ФИФА или каких-либо правительств.