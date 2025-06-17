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Карпину предрекли скорое увольнение из «Динамо»

Сегодня, 08:53
11

Бывший игрок «Анжи», «Ахмата» Шамиль Лахиялов не верит в продолжительную работу Валерия Карпина в «Динамо».

  • Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
  • Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
  • Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

«Если вы помните, когда вы мне задавали вопрос по поводу ухода Карпина из «Ростова», то я не исключал, что может быть расписана комбинация, при которой Карпин возглавит «Динамо» по окончании сезона. Так и произошло. Скорее всего, это партейка была разыграна ещe полгода назад.

Немножко удивляет, конечно, позиция РФС по поводу совмещения постов главным тренером сборной. Я являюсь ярым противником такой практики. Мы кричали, что на 140-миллионную страну не можем найти 20 футболистов. А сейчас оказывается, что на 140-миллионную страну не можем найти тренера для сборной, который не был бы обременeн контрактными обязательствами с клубом.

Работа Карпина в «Динамо» покажет, насколько он крут как тренер. Оценивать его работу в «Ростове», я думаю, не совсем правильно, потому что там он был ограничен в реализации своих тренерских способностей. Всe-таки от «Ростова» не было ожиданий, что он будет бороться за чемпионство или хотя бы за место в тройке. А работа в «Спартаке» была первым опытом Карпина как тренера – наверное, и спрос с него там был не такой, какой должен быть.

Лично я скептически отношусь к союзу Карпина и «Динамо». Считаю, он будет недолгим и в скором времени завершится», – сказал Лахиялов.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Динамо Лахиялов Шамиль Карпин Валерий
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Комментарии (11)
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Янвapь 62
1750143132
Свини всем троллям, каких только смогли найти в медиапространстве, забашляли, чтобы Волеру закошмарить. Волера их даже с колхозом драл, а сейчас с Динамой просто мехом внутрь вывернет. Хряки уже ссуться в тапки заранее.
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k611
1750143483
Сколько людей столько и мнений. По ходу сезона увидим как оно будет...
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АЛЕКС 58
1750144221
Хотя бы сезон до конца доработал,не сбежал в зимнюю паузу от усталости
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Taps
1750145280
Вали уже в Эстонию ...
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Коста008
1750145286
Меня лично совмещение не удивляет по очень простой причине. Сборная не играет сейчас никаких матчей на результат, только товарищеские, результат которых имеет малое значение. Поскольку ситуация с допуском к международным турнирам не меняется, то и как таковой нагрузки и давления за результат на тренера нет. При таком режиме функционирования сборной ничего плохого в совмещении я не вижу, если ситуация с допуском поменяется, то кнч Карпину придется выбирать - сборная или клуб, но если это произойдет, то это и так будет решаться, может и РФС предпочтет другого тренера, это уже как говорится "будем посмотреть"
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Каратель помойников
1750148726
Сезон ещё не начался,а иксперты уже повылазили,при чем самые "одарённые", пусть хотя бы треть сезона пройдет и сборную до международных игр допустят,тогда и появится тема для разговора.а сейчас просто как бабки на лавочке
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Интерес
1750151160
Джигит,не забывай,что это -креатура высшего эшелона РФС и РПЛ,а на деле в "Динамо" все меняющиеся власти давно только декларируют высокие цели,а на деле барыжат в интересах определённых бизнес-кругов. Поэтому,как в оперетте пела знаменитая Гликерия Богданова-Чеснокова :"...можно запросто принять актёра в труппу,а уволить,а уволить-чёрта с два! Профсоюз родной не даст меня в обиду-слава богу,есть законы по труду"Даже если и на пенсию я выйду,буду петь свои два месяца в году!Ча-ча-ча...".
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