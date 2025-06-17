Карпину предрекли скорое увольнение из «Динамо»

Бывший игрок «Анжи», «Ахмата» Шамиль Лахиялов не верит в продолжительную работу Валерия Карпина в «Динамо».

Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.

Карпин сменил уволенного Марцела Личку.

Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

«Если вы помните, когда вы мне задавали вопрос по поводу ухода Карпина из «Ростова», то я не исключал, что может быть расписана комбинация, при которой Карпин возглавит «Динамо» по окончании сезона. Так и произошло. Скорее всего, это партейка была разыграна ещe полгода назад.

Немножко удивляет, конечно, позиция РФС по поводу совмещения постов главным тренером сборной. Я являюсь ярым противником такой практики. Мы кричали, что на 140-миллионную страну не можем найти 20 футболистов. А сейчас оказывается, что на 140-миллионную страну не можем найти тренера для сборной, который не был бы обременeн контрактными обязательствами с клубом.

Работа Карпина в «Динамо» покажет, насколько он крут как тренер. Оценивать его работу в «Ростове», я думаю, не совсем правильно, потому что там он был ограничен в реализации своих тренерских способностей. Всe-таки от «Ростова» не было ожиданий, что он будет бороться за чемпионство или хотя бы за место в тройке. А работа в «Спартаке» была первым опытом Карпина как тренера – наверное, и спрос с него там был не такой, какой должен быть.

Лично я скептически отношусь к союзу Карпина и «Динамо». Считаю, он будет недолгим и в скором времени завершится», – сказал Лахиялов.