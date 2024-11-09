Янбаев объяснил уникальность Халка и Лассана Диарра

Бывший защитник «Локомотива» и «Зенита» Ренат Янбаев рассказал об игре вместе с Халком и Лассана Диарра.
- Бразилец выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
- Француз поиграл за «Анжи» и «Локомотив» в период с 2012 по 2014 год.
«У Диарра вообще мяч не отнять было. Я не могу это объяснить, но топ-уровень виден сразу. Как он видит поле, как работает с мячом.
Халк – это машина, которая сбивает, обыгрывает, с левой бьeт и отдаeт. Сколько он за «Зенит» забивал, отдавал. И так у него было везде, во всех командах», – отметил Янбаев.
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Источник: «Чемпионат»