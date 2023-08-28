Янбаев назвал главную ошибку в своей карьере

Бывший защитник сборной России Ренат Янбаев сожалеет о смене клуба в 2017 году.

Футболист перешел из «Локомотива» в «Краснодар».

Янбаев выступал за «Локо» с 2007 по 2017 год.

В «Краснодаре» он провел один сезон, в ходе которого принял участие в 3 матчах.

– Вы поиграли в разных лигах, разных клубах – насколько вы реализовали свой потенциал как футболиста?

– У меня получилась неплохая карьера. 10 лет в «Локомотиве», поиграл в «Зените». Три клуба сменил в Первой лиге. Все довольно сильные. Выходил в Премьер-лигу. Конечно, всегда могло быть лучше.

Ошибки? Пожалуй, переход из «Локомотив» в «Краснодар». «Локо» предлагал контракт, не хотел, чтобы я уходил.

А я еще за полгода до конца соглашения подписался с «Краснодаром», где в итоге перестал играть. Оставшись в «Локо», возможно, карьеру завершил бы позже.

– Но почему вы ушли в «Краснодар»?

– Много факторов. 10 лет в одном клубе, а «Краснодар» уже становился топом. Новый стадион. Плюс они давали контракт на два года с хорошими условиями. Говорили, что буду играть. Сами вышли, проявили заинтересованность.

До конца не подумал. Честно сказать, уже когда летел в Краснодар, понял, что лучше бы остался в «Локо». Осознание наступило слишком поздно.

– Не понравилось?

– В «Краснодаре» все было хорошо. Просто 10 лет в «Локомотиве», родной клуб. Из-за этого накрыло расстройство. А в «Краснодаре» прошел сборы, все нормально. Со всеми сложились хорошие отношения.

Да, сыграл всего 3 матча, но не пропустил ни одной тренировки. Просто понимал, что не прохожу в состав и «Краснодару» не было смысла меня держать. Так бывает.