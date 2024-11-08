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    • Янбаев составил идеального футболиста из качеств партнеров по сборной России на Евро-2008

    Янбаев составил идеального футболиста из качеств партнеров по сборной России на Евро-2008

    Экс-защитник сборной России Ренат Янбаев собрал портрет идеального футболиста.

    Он мог брать качества только игроков, выступавших за российскую сборную на «бронзовом» Евро-2008.

    – Интеллект.

    – Аршавин. Хотя там и Зырянов был, и Семак.

    – Техника.

    – Юра Жирков. Как он голландцев возил!

    – Скорость.

    – Быстров.

    – Выносливость.

    – Кого ни возьми, все были в порядке. Пусть будет Анюков.

    – Пас.

    – Все с пасом были. Выберу Семака. Он и на Павлюченко, и на Зырянова отдал.

    – Удар.

    – Колодин.

    – Харизма.

    – За многими ребятами тянулись. Семак, Игнашевич, Аршавин, Акинфеев… Но пусть будет Рома Павлюченко.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.11.2024 17:05
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