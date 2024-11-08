Янбаев составил идеального футболиста из качеств партнеров по сборной России на Евро-2008

Экс-защитник сборной России Ренат Янбаев собрал портрет идеального футболиста.

Он мог брать качества только игроков, выступавших за российскую сборную на «бронзовом» Евро-2008.

– Интеллект.

– Аршавин. Хотя там и Зырянов был, и Семак.

– Техника.

– Юра Жирков. Как он голландцев возил!

– Скорость.

– Быстров.

– Выносливость.

– Кого ни возьми, все были в порядке. Пусть будет Анюков.

– Пас.

– Все с пасом были. Выберу Семака. Он и на Павлюченко, и на Зырянова отдал.

– Удар.

– Колодин.

– Харизма.

– За многими ребятами тянулись. Семак, Игнашевич, Аршавин, Акинфеев… Но пусть будет Рома Павлюченко.

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