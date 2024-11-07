Янбаев объяснил, почему Батракову не грозит звездная болезнь

Бывший защитник сборной России Ренат Янбаев верит в психологическую устойчивость полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

– А Батраков? Не перехваливают его?

– Он лучший бомбардир, молодой, свой воспитанник, показывает очень зрелищную, хорошую, не по годам зрелую игру, поэтому его надо хвалить. Молодец парень. Тем более он сосед наш, тоже подмосковный. От Ногинска до Орехово-Зуева 30 минут езды. Мне Алексей очень нравится, рад за него.

– Не зазвездится молодой?

– Думаю, в «Локомотиве» не дадут. Там капитан хороший – Дима Баринов.

Батраков лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ (8 голов).

Алексей – воспитанник «Локомотива».

Игрока в октябре вызывали в сборную России.

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