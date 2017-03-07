Диарра получил от «Локомотива» документ об урегулировании конфликта по выплате штрафа в 10,5 миллионов

Бывший полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра получил от московского клуба документ, подтверждающий урегулирование конфликта между командой и игроком по поводу выплаты штрафа. Фото данного свидетельства француз опубликовал на своей странице в Twitter, однако позднее удалил.

Напомним, в 2014 году Диарра не появился на сборе «Локомотива», в результате чего клуб разорвал контракт с футболистом и подал на него жалобу в ФИФА, которая обязала француза выплатить железнодорожникам неустойку в размере 10,5 миллионов евро.

Отметим, что последним клубом полузащитника был «Марсель», который он покинул минувшей зимой, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.