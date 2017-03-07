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    Диарра получил от «Локомотива» документ об урегулировании конфликта по выплате штрафа в 10,5 миллионов

    Бывший полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра получил от московского клуба документ, подтверждающий урегулирование конфликта между командой и игроком по поводу выплаты штрафа. Фото данного свидетельства француз опубликовал на своей странице в Twitter, однако позднее удалил.

    Напомним, в 2014 году Диарра не появился на сборе «Локомотива», в результате чего клуб разорвал контракт с футболистом и подал на него жалобу в ФИФА, которая обязала француза выплатить железнодорожникам неустойку в размере 10,5 миллионов евро.

    Отметим, что последним клубом полузащитника был «Марсель», который он покинул минувшей зимой, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

    Источник: Twitter

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    07.03.2017 16:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +51

      Buyan86 8 марта 2017, 19:29

      Это хорошо и для него и для клуба!!!

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 8 марта 2017, 10:33

      Пишут, что Диарра подписал с Локо контракт на три года, чтобы конфликт загладить. Ждем официальной информации.

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      Рейтинг: -90

      Raider26 8 марта 2017, 10:17

      Так где же деньги?

      0
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 7 марта 2017, 16:25

      ВОТ И ДЕНЬГИ НА ТРАНСФЕРЫ. ГЛАВНОЕ ЧТОБ ПОТРАТИЛИ С УМОМ!!! А НЕ КАК ПРОШЛЫЙ РАЗ

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