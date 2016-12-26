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    Диарра может перейти в один из китайских клубов

    По информации La Provence, в приобретении хавбека «Марселя» Лассана Диарра заинтересованы несколько китайских клубов, которых не смущают большие финансовые запросы 31-летнего игрока. Ранее появилась информация, что француз вел переговоры с «Интером», однако потребовал слишком высокую зарплату, в результате чего «нерадзурри» отказались от идеи приобретения француза.

    Напомним, ФИФА обязал Диарра выплатить 10 миллионов евро в качестве компенсации своему бывшему клубу «Локомотиву», цвета которого он защищал с 2013 по 2014 год. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 полузащитник принял участие в 10-ти матчах, заработав две желтые карточки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2016 15:10
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