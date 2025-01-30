«РБ Лейпциг» выкупил игрока сборной Нидерландов у «ПСЖ» за 50 миллионов евро

«РБ Лейпциг» достиг соглашения с «ПСЖ» о выкупе полузащитника Хави Симонса. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

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