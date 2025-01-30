«РБ Лейпциг» выкупил игрока сборной Нидерландов у «ПСЖ» за 50 миллионов евро

«РБ Лейпциг» достиг соглашения с «ПСЖ» о выкупе полузащитника Хави Симонса. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до 2027 года.
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- По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 50 миллионов евро.
- Симонс выступал за «РБ Лейпциг» последние полтора года на правах аренды.
- За это время он провел за немецкий клуб 60 матчей, забил 15 голов, отдал 19 передач.
- В составе сборной Нидерландов Симонс участвовал в ЧМ-2022, Евро-2024, финальном турнире Лиги наций в 2023 году.