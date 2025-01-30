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  • «РБ Лейпциг» выкупил игрока сборной Нидерландов у «ПСЖ» за 50 миллионов евро

«РБ Лейпциг» выкупил игрока сборной Нидерландов у «ПСЖ» за 50 миллионов евро

«РБ Лейпциг» достиг соглашения с «ПСЖ» о выкупе полузащитника Хави Симонса. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

Изображение со страницы «РБ Лейпциг» в соцсети X

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 50 миллионов евро.
  • Симонс выступал за «РБ Лейпциг» последние полтора года на правах аренды.
  • За это время он провел за немецкий клуб 60 матчей, забил 15 голов, отдал 19 передач.
  • В составе сборной Нидерландов Симонс участвовал в ЧМ-2022, Евро-2024, финальном турнире Лиги наций в 2023 году.

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Источник: официальный сайт «РБ Лейпциг»

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Комментарии (2)
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Benifacto
1738249014
в лч чет не сраслося, но они сморят за горизонт
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FCSpartakM
1738252798
Зенит мог купить одного Хави по цене двух середнячков, позиция одного из которых вообще не нуждается в усилении.
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