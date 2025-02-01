Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Семак прокомментировал тяжелую травму Караваева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по травме латераля Вячеслава Караваева.

  • Игрок выбыл до конца сезона.
  • 29-летний Караваев провел 18 матчей за «Зенит» в этом сезоне.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

– Многие обсуждают, что «Зенит» ищет игрока на позицию крайнего защитника, насколько у вас болит голова по этому поводу?

– Конечно, самое плохое событие первого сбора – это травма Славы Караваева и, безусловно, здесь изначально переживания связаны с его здоровьем, игрок уже немолодой, а травма серьезная. Хочется, чтобы он восстановился как можно быстрее и это не повлияло на его дальнейшую карьеру.

По поводу игроков. Смотрим, но этот процесс движется без остановки, всегда приходится кого-то смотреть и думать на случай ухода одного–двух игроков. Это живой процесс, который движется постоянно, смотрим, насколько будет возможно усилить какие-то позиции. В этом отношении любая предсезонная подготовка всегда дополняет такой работой и занимает много времени.

Новости по теме
Зенитовцы поддержали травмированного Караваева – игрок отреагировал 8
Реакция Рабинера на тяжелую травму Караваева 3
Заявление фанатов «Зенита» на фоне травмы Караваева: болельщики обеспокоены 2
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

01.02.2025 22:05
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БАЗАРА НЕТ
1738437446
Травмы игроков это плохая физ подготовка зачастую! Вы вот получается парня не уберегли, кто , следующий
Ответить
odessakmv
1738469121
скорейшего выздоровления и, да Бог, восстановления.
Ответить
subbotaspartak
1738474240
Травмы это плохо, тут ещё вылечись. Удачи.
Ответить
subbotaspartak
1738474479
Попал в СА на сборы Сибирского военного округа ( лёгкая атлетика), на утренней пробежке по парку наступил на корягу, разом рванул голеностоп и внутренний мениск... А мечты были...
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 