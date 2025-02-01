Семак прокомментировал тяжелую травму Караваева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по травме латераля Вячеслава Караваева.

Игрок выбыл до конца сезона.

29-летний Караваев провел 18 матчей за «Зенит» в этом сезоне.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

– Многие обсуждают, что «Зенит» ищет игрока на позицию крайнего защитника, насколько у вас болит голова по этому поводу?

– Конечно, самое плохое событие первого сбора – это травма Славы Караваева и, безусловно, здесь изначально переживания связаны с его здоровьем, игрок уже немолодой, а травма серьезная. Хочется, чтобы он восстановился как можно быстрее и это не повлияло на его дальнейшую карьеру.

По поводу игроков. Смотрим, но этот процесс движется без остановки, всегда приходится кого-то смотреть и думать на случай ухода одного–двух игроков. Это живой процесс, который движется постоянно, смотрим, насколько будет возможно усилить какие-то позиции. В этом отношении любая предсезонная подготовка всегда дополняет такой работой и занимает много времени.