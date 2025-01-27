Игрок «Зенита» получил травму и выбыл до конца сезона

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев получил повреждение в ходе тренировочного сбора в Катаре. После медицинского обследования у него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, после чего игроку была сделана операция.

Ориентировочный срок восстановления составит 7 месяцев. В ближайшее время футболист приступит к восстановительным процедурам под руководством медицинского штаба сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге.