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Игрок «Зенита» получил травму и выбыл до конца сезона

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев получил повреждение в ходе тренировочного сбора в Катаре. После медицинского обследования у него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, после чего игроку была сделана операция.

Ориентировочный срок восстановления составит 7 месяцев. В ближайшее время футболист приступит к восстановительным процедурам под руководством медицинского штаба сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге.

  • 29-летний Караваев провел 18 матчей за «Зенит» в этом сезоне.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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Комментарии (3)
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acor94
1737977777
Мда... Ну Волков может восстановится.
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Тинез Розоп
1737978620
Кранты Мантуану. Семак из него крайка сделает...
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7:1
1737979302
во-первых, зенит сейчас активно ищет правого защитника, так что караваю играть всё равно не удалось бы. во-вторых, после его изумительной голевой передачи на кордобу в своей штрафной где-то на 86й минуте, которая стоила нам 1 места - не думаю, что семак планировал его далее выпускать где-то, кроме кубка или товарняков.
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