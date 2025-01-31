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  • Во Франции не исключили приход Семака на пост главного тренера «ПСЖ»

Во Франции не исключили приход Семака на пост главного тренера «ПСЖ»

Журналист L’Équipe Жозе Барросо оценил вероятность возвращения главного тренера «Зенита» Сергея Семака во Францию.

– В сезоне-2005/2006 в «ПСЖ» играл нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который стал чемпионом России уже шесть раз подряд. Есть хотя бы маленькая вероятность, что когда-нибудь Семак возглавит «ПСЖ»?

– Никогда не говори «никогда». Но сейчас у «ПСЖ» есть Луис Энрике с контрактом до 2027 года. И руководство клуба рассчитывает на долгосрочное сотрудничество, на выстраивание стратегии. Можно сказать, что сейчас Энрике – главная звезда «ПСЖ». Но никто не знает, что будет в будущем. Как вы правильно отметили, Семак играл в «ПСЖ» – это может теоретически приблизить его к работе в Париже.

Но в целом все будет зависеть от того, что он сможет предложить боссам «ПСЖ» с футбольной точки зрения. Конечно, это будет удивительное назначение, потому что сейчас руководству «ПСЖ» нужны не только топ-тренеры, но и те специалисты, которые предлагают свою программу развития, свою стратегию. Для этого необязательно достигать высочайших результатов. Примеры – Почеттино и Гальтье. Но в остальном «ПСЖ» приглашал специалистов с большим именем, тех, кто достиг огромных успехов.

Так что если следующим тренером «ПСЖ» будет Семак – это будет выглядеть как какое-то пари, сложно будет воспринять это серьезно. Но в будущем, если Семак поработает в Испании или Италии, например, добьется там каких-то результатов, покажет миру свою философию, то почему нет?

  • Семак в Европе еще не тренировал.
  • Тренер в «Зените» с 2018 года.
  • Контракт до 2030 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (3)
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fakeid
1738344099
сперва нужно пойти по пути слуцкого, возглавить витесс или халл, чего-то добиться, как с уфой, которую он впервые в истории клуба вывел в еврокубки. без бюджета! ну а там уже очередь сама выстроится.
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DOCTOR PENALTY
1738345054
Прикол года. ))
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Тинез Розоп
1738345576
Форель сдохнет…
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