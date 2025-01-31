Во Франции не исключили приход Семака на пост главного тренера «ПСЖ»

Журналист L’Équipe Жозе Барросо оценил вероятность возвращения главного тренера «Зенита» Сергея Семака во Францию.

– В сезоне-2005/2006 в «ПСЖ» играл нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который стал чемпионом России уже шесть раз подряд. Есть хотя бы маленькая вероятность, что когда-нибудь Семак возглавит «ПСЖ»?

– Никогда не говори «никогда». Но сейчас у «ПСЖ» есть Луис Энрике с контрактом до 2027 года. И руководство клуба рассчитывает на долгосрочное сотрудничество, на выстраивание стратегии. Можно сказать, что сейчас Энрике – главная звезда «ПСЖ». Но никто не знает, что будет в будущем. Как вы правильно отметили, Семак играл в «ПСЖ» – это может теоретически приблизить его к работе в Париже.

Но в целом все будет зависеть от того, что он сможет предложить боссам «ПСЖ» с футбольной точки зрения. Конечно, это будет удивительное назначение, потому что сейчас руководству «ПСЖ» нужны не только топ-тренеры, но и те специалисты, которые предлагают свою программу развития, свою стратегию. Для этого необязательно достигать высочайших результатов. Примеры – Почеттино и Гальтье. Но в остальном «ПСЖ» приглашал специалистов с большим именем, тех, кто достиг огромных успехов.

Так что если следующим тренером «ПСЖ» будет Семак – это будет выглядеть как какое-то пари, сложно будет воспринять это серьезно. Но в будущем, если Семак поработает в Испании или Италии, например, добьется там каких-то результатов, покажет миру свою философию, то почему нет?