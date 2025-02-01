Лига 1. «ПСЖ» победил «Брест» (5:2), у Дембеле хет-трик во 2-м матче подряд

«ПСЖ» в 20-м туре Лиги 1 победил на выезде «Брест».

Усман Дембеле стал первым игроком в истории «ПСЖ», оформившим хет-трик в двух матчах подряд.

Вратарь Матвей Сафонов был в запасе «ПСЖ». Хвичу Кварацхелию заменили на 58-й минуте.

Парижане лидируют с 13-очковым отрывом. «Брест» идет восьмым.

Команды встретятся в феврале в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Франция. Лига 1. 20-й тур

Брест – ПСЖ – 2:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Дембеле, 29; 1:1 – Дель Кастильо, 50; 1:2 – Дембеле, 56; 1:3 – Дембеле, 62; 2:3 – Ажорк, 71; 2:4 – Рамуш, 89; 2:5 – Рамуш, 90+7.

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