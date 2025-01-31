Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Во Франции объяснили, почему Энрике посадил Сафонова на скамейку «ПСЖ»

Во Франции объяснили, почему Энрике посадил Сафонова на скамейку «ПСЖ»

Журналист L’Équipe Жозе Барросо прокомментировал вратарскую конкуренцию в «ПСЖ».

«Мы были удивлены тем, что Матвей Сафонов на одном уровне с Джанлуиджи Доннаруммой – до прихода Матвея в «ПСЖ» здесь его вообще никто не знал. Но Сафонов пока не произвел большого впечатления, потому что провел обычные, нормальные матчи. Где-то он был недостаточно решителен, а где-то показал свой опыт. В «ПСЖ» у тебя есть всего несколько возможностей показать себя – если ты их упустишь, то потом о тебе никто не вспомнит.

Конечно, большой минус – это ошибка Матвея в игре Лиги чемпионов с «Баварией». Болельщики не поняли, почему так произошло, это многих расстроило. Этот матч мог стать решающим для Сафонова – если бы не эта ошибка, возможно, сейчас первым номером «ПСЖ» был бы Сафонов.

Еще один ключевой момент – матч Кубка Франции, когда Сафонов отразил два пенальти. Это могло повлиять на количество его игрового времени, но этого не случилось. Так что мы не знаем, что будет дальше делать Луис Энрике. Он очень непредсказуем», – сказал Барросо.

  • У Сафонова 8 матчей за «ПСЖ», 6 пропущенных мячей.
  • «ПСЖ» купил Матвея у «Краснодара» летом за 20 миллионов евро.
  • Контракт до 2029 года.

Новости по теме
Приставы начали распродавать имущество Сафонова  14
Сафонову поставили оценку за первые полгода в «ПСЖ» 1
Хвича вышел на первую тренировку в «ПСЖ» вместе с Сафоновым 4
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:18
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1738337989
Такое развитие событий у нас предполагали многие,и не потому,что плохо к Мэтью относятся,а по наличию у него явных недостатков,как определённых человеческих качеств,так и игровых.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 