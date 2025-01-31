Во Франции объяснили, почему Энрике посадил Сафонова на скамейку «ПСЖ»

Журналист L’Équipe Жозе Барросо прокомментировал вратарскую конкуренцию в «ПСЖ».

«Мы были удивлены тем, что Матвей Сафонов на одном уровне с Джанлуиджи Доннаруммой – до прихода Матвея в «ПСЖ» здесь его вообще никто не знал. Но Сафонов пока не произвел большого впечатления, потому что провел обычные, нормальные матчи. Где-то он был недостаточно решителен, а где-то показал свой опыт. В «ПСЖ» у тебя есть всего несколько возможностей показать себя – если ты их упустишь, то потом о тебе никто не вспомнит.

Конечно, большой минус – это ошибка Матвея в игре Лиги чемпионов с «Баварией». Болельщики не поняли, почему так произошло, это многих расстроило. Этот матч мог стать решающим для Сафонова – если бы не эта ошибка, возможно, сейчас первым номером «ПСЖ» был бы Сафонов.

Еще один ключевой момент – матч Кубка Франции, когда Сафонов отразил два пенальти. Это могло повлиять на количество его игрового времени, но этого не случилось. Так что мы не знаем, что будет дальше делать Луис Энрике. Он очень непредсказуем», – сказал Барросо.