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Приставы начали распродавать имущество Сафонова 

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов начали реализацию имущества вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

21 января они выписали постановление о передаче на торги арестованного «Мерседес GLC 300» 2021 года, принадлежащего голкиперу. Саму машину сотрудники ФССП оценили в 3,9 миллиона рублей – более чем на миллион дешевле, чем во время судебного заседания.

В ближайшее время автомобиль может быть выставлен на аукцион. При этом бывшая жена игрока Анастасия также претендует на машину

Адвокаты футболиста от комментариев отказались, но всe же отметили, что считают действия приставов незаконными и будут их обжаловать.

  • По состоянию на 20 января в базе данных ФССП за Сафоновым числится задолженность в размере 67 469 804 рублей и 7 копеек, задолженность по расходам составляет 629 рублей 99 копеек.
  • «ПСЖ» приобрел Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро в июне 2024 года.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza

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Комментарии (7)
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Гор--google
1737975438
А что тут оспаривать? Ребёнок это святое.Пусть патлатый платит.
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7:1
1737975888
почему депутаты едра не примут закон о потолке алиментов? это же в их интересах тоже! я убеждён, что больше 300k в месяц выплачивать не нужно, сколько бы отец не зарабатывал. куда ребёнку больше? это и на частную гимназию в москве хватит, и на всё остальное. просто очевидно же, что большую часть денег шаболда будет тратить на себя, на рестораны, дубаи, машины, сумки гуччи и т.д. и на любовников ещё. а платить за всё это должен сафонов. схера ли?
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АКС-74У
1737977784
Бедный Йорик
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