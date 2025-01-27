Приставы начали распродавать имущество Сафонова 

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов начали реализацию имущества вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

21 января они выписали постановление о передаче на торги арестованного «Мерседес GLC 300» 2021 года, принадлежащего голкиперу. Саму машину сотрудники ФССП оценили в 3,9 миллиона рублей – более чем на миллион дешевле, чем во время судебного заседания.

В ближайшее время автомобиль может быть выставлен на аукцион. При этом бывшая жена игрока Анастасия также претендует на машину

Адвокаты футболиста от комментариев отказались, но всe же отметили, что считают действия приставов незаконными и будут их обжаловать.