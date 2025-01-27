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Титов прокомментировал интерес «ПСЖ» к Угальде

Бывший спартаковец Егор Титов оценил информацию об интересе «ПСЖ» к форварду команды Манфреду Угальде.

«Ну, это работа агентов. Понятно, что сейчас будут набивать ему цену, таковы сегодняшние реалии. Но я допускаю и интерес «ПСЖ», почему бы и нет. Опять же, интерес – это не то, что его хотят купить.

Такие клубы, как «ПСЖ», они рассматривают как вариант пятым, седьмым, десятым номером… В их списках не один, два, три, а десятки футболистов, которые могут усилить команду. Поэтому Угальде, скорее всего, как один из кандидатов. И здесь уже играют агенты», – сказал Титов.

  • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
  • Сообщалось об интересе к форварду со стороны клубов АПЛ, а также «ПСЖ» и «Галатасарая».
  • «Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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TIMOTHY
1737968852
Меньше чем за триста не отдавайте этого местного разлива игрочишку)
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