Титов прокомментировал интерес «ПСЖ» к Угальде

Бывший спартаковец Егор Титов оценил информацию об интересе «ПСЖ» к форварду команды Манфреду Угальде.

«Ну, это работа агентов. Понятно, что сейчас будут набивать ему цену, таковы сегодняшние реалии. Но я допускаю и интерес «ПСЖ», почему бы и нет. Опять же, интерес – это не то, что его хотят купить.

Такие клубы, как «ПСЖ», они рассматривают как вариант пятым, седьмым, десятым номером… В их списках не один, два, три, а десятки футболистов, которые могут усилить команду. Поэтому Угальде, скорее всего, как один из кандидатов. И здесь уже играют агенты», – сказал Титов.