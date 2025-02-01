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Барросо: «Болельщики «ПСЖ» не понимают трансфер Сафонова»

Журналист L’Équipe Жозе Барросо рассказал об отношении фанатов «ПСЖ» к летней покупке вратаря Матвея Сафонова.

– Прошло полгода с перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» – как спустя время болельщики воспринимают этот трансфер?

– Дело в том, что Сафонов пока не так много играл, поэтому французская публика и конкретно болельщики «ПСЖ» его не так хорошо знают. И главный вопрос остается прежним – почему «ПСЖ» купил именно Сафонова, учитывая, что у него такой же профиль, как у Джанлуиджи Доннаруммы? То есть тот же уровень, те же качества, примерно те же минусы и плюсы. Болельщики «ПСЖ» не понимают, почему клуб взял точно такого же голкипера.

Понятно, что Матвей составляет конкуренцию Доннарумме, что тренерский штаб хотел оказать давление на итальянца, чтобы он не расслаблялся. Но обычно ты берешь игроков на одну позицию с разными характеристиками, чтобы была вариативность – если один не справляется, выходит другой. А у них плюс-минус одинаковые способности, одинаковый уровень. Разница есть только в опыте Доннаруммы. Поэтому сейчас люди до конца не понимают, чем был обусловлен этот трансфер. Но, возможно, время покажет.

– Какое впечатление о Сафонове сложилось лично у вас?

– Трудно ответить на этот вопрос, потому что мы лично не общались. «ПСЖ» – очень закрытый от прессы клуб. У нас мало шансов поговорить с игроками – даже в микст-зоне есть возможность записать максимум одного или двух футболистов. Сафонов пока не давал больших интервью. Единственное, что у меня есть, – это информация, которую я получил во время подготовки к написанию большой статьи о Сафонове. Я связался людьми, которые знают Матвея, и поспрашивал о его прошлом, о том, какой он человек.

Мне сказали, что Сафонов – очень интересный и умный парень. Как я понял, он немного отличается от большинства футболистов – играет в шахматы, интересуется математикой и так далее. А так, здесь о Сафонове говорят исключительно в контексте борьбы с Доннаруммой – основной фокус не на нем, а на битве двух голкиперов за место в основном составе. То есть публика плохо знает Матвея. Но это нормальная история для «ПСЖ».

  • У Сафонова 8 матчей за «ПСЖ», 6 пропущенных мячей.
  • «ПСЖ» купил Матвея у «Краснодара» летом за 20 миллионов евро.
  • Контракт до 2029 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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01.02.2025 21:54
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Комментарии (29)
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DOCTOR PENALTY
1738437628
Непростая ситуация для Моти. Надо выпрыгивать из штанов, иначе лавка надолго."" ""
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zarsm
1738438249
А как баб левых драть когда жена с младенцем, это тоже признак хорошего парня?)) Или об этом не рассказали товарищу
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Красногвардейчик
1738440873
Это нужно додуматься, чтобы Мотю с Доннарума сравнить....эти вратари с разных планет, и с разными уровнями мастерства.....Сафонов обыкновенный колхозник
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Сергей-Шабалин-google
1738469527
Доннарумма топовый вратарь и за него заплачены большие бабки. Вытеснить его из рамы практически нереально.
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Интерес
1738483581
Так и брали на случай конфликта и ухода Доннаруммы! А кого они ещё должны были взять,ещё выше уровнем?ПРям,стадами стоят... С каким набором качеств вратаря,отличных от существующих? Признали,что Мэтью-достойный вратарь на замену Луиджи,кот и комплимент,а остальные претензии-к хозяевам и тренерам.Что они там думали...
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SLADE2019
1738485533
Это какая такая вариативность у вратарей? Я понимаю у напов, хавбеков, но у вратарей?
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САДЫЧОК
1738493627
Журналист просроченных грибов объелся! Тот же уровень как у Донноруммы(Чемпиона Европы и т.д.)пишет! ПСЖ брала чтобы за воротами мячики ему подавал!
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Vert255
1738498480
Да журналишка нашел сравнение конечно,кто такой Доннарума,или не понятно кто такой Сафонов,ему ещё учиться и учиться,пускай пока мячики подает
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Виталий-Панарин-yandex
1738519696
Есть такая категория людей, лишь бы своих обосрать - и машины русские говно, и футболисты (тут можно согласиться)
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1738580253
Просто пора смириться, нашим не доверяют в Европе. Головин в Монако вообще не интересный клуб для меня. Тот же Миранчук в Аталанте, мало играл
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