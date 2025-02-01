Барросо: «Болельщики «ПСЖ» не понимают трансфер Сафонова»

Журналист L’Équipe Жозе Барросо рассказал об отношении фанатов «ПСЖ» к летней покупке вратаря Матвея Сафонова.

– Прошло полгода с перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» – как спустя время болельщики воспринимают этот трансфер?

– Дело в том, что Сафонов пока не так много играл, поэтому французская публика и конкретно болельщики «ПСЖ» его не так хорошо знают. И главный вопрос остается прежним – почему «ПСЖ» купил именно Сафонова, учитывая, что у него такой же профиль, как у Джанлуиджи Доннаруммы? То есть тот же уровень, те же качества, примерно те же минусы и плюсы. Болельщики «ПСЖ» не понимают, почему клуб взял точно такого же голкипера.

Понятно, что Матвей составляет конкуренцию Доннарумме, что тренерский штаб хотел оказать давление на итальянца, чтобы он не расслаблялся. Но обычно ты берешь игроков на одну позицию с разными характеристиками, чтобы была вариативность – если один не справляется, выходит другой. А у них плюс-минус одинаковые способности, одинаковый уровень. Разница есть только в опыте Доннаруммы. Поэтому сейчас люди до конца не понимают, чем был обусловлен этот трансфер. Но, возможно, время покажет.

– Какое впечатление о Сафонове сложилось лично у вас?

– Трудно ответить на этот вопрос, потому что мы лично не общались. «ПСЖ» – очень закрытый от прессы клуб. У нас мало шансов поговорить с игроками – даже в микст-зоне есть возможность записать максимум одного или двух футболистов. Сафонов пока не давал больших интервью. Единственное, что у меня есть, – это информация, которую я получил во время подготовки к написанию большой статьи о Сафонове. Я связался людьми, которые знают Матвея, и поспрашивал о его прошлом, о том, какой он человек.

Мне сказали, что Сафонов – очень интересный и умный парень. Как я понял, он немного отличается от большинства футболистов – играет в шахматы, интересуется математикой и так далее. А так, здесь о Сафонове говорят исключительно в контексте борьбы с Доннаруммой – основной фокус не на нем, а на битве двух голкиперов за место в основном составе. То есть публика плохо знает Матвея. Но это нормальная история для «ПСЖ».