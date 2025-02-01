Мостовой определил фаворита в паре «Реал» – «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой оценил пару стыкового раунда Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити».

«На данный момент «Реал» фаворит в паре 1/16 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Конечно, я симпатизирую мадридскому клубу. Пока подопечные Карло Анчелотти выглядит чуть предпочтительнее. Но через две недели могут и «горожане» выиграть. Многое зависит от того, как завершится первый матч в Манчестере», – сказал Мостовой.