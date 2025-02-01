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  • Мостовой определил фаворита в паре «Реал» – «Манчестер Сити»

Мостовой определил фаворита в паре «Реал» – «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой оценил пару стыкового раунда Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити».

«На данный момент «Реал» фаворит в паре 1/16 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Конечно, я симпатизирую мадридскому клубу. Пока подопечные Карло Анчелотти выглядит чуть предпочтительнее. Но через две недели могут и «горожане» выиграть. Многое зависит от того, как завершится первый матч в Манчестере», – сказал Мостовой.

  • 1-й матч состоится 11 февраля.
  • В плей-офф прошлого сезона «Реал» прошел «Сити».
  • Победитель пары сыграет в 1/8 финала либо с «Атлетико», либо с «Байером».

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Источник: «РБ Спорт»

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01.02.2025 21:12
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Комментарии (10)
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Марк Аврелий!
1738436048
Сити непредсказуем
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БАЗАРА НЕТ
1738437560
Реал
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n876
1738438690
Я извиняюсь..А разве Реал и Мансити не из недружественных-враждебных стран ? И не с ними в.ойна идет ? Так гововорит Соловьев на первом канале.Скабеева повторяет. А если так --почему в России обсуждают футбол из враждебных стран ? Бомба канеш может забанить мой коммент ( и мой аккаунт).Но как это будет выглядеть , когда вся Россия воюет с коллективным Западом ?
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DOCTOR PENALTY
1738452250
Сегодня Реал проиграл Эспаньолу - завтра Мостовой передумает. )
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subbotaspartak
1738474765
...Многое зависит от того, как завершится первый матч в Манчестере»,... Удивительное предположение, мастер...
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