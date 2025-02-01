Во Франции определили самый популярный российский клуб

Журналиста L’Équipe Жозе Барросо попросили определить популярнейший российский клуб во Франции.

– Понятно, что во Франции не следят за РПЛ. Но есть ли клуб, про который болельщики знают? Например, «Спартак» или «Зенит»?

– Да, мы знаем названия клубов с большой историей, но реального интереса к ним нет. Наверное, это в том числе связано с небогатыми результатами в еврокубках. Только «Зенит» за последнее время что-то выигрывал и показывал моментами яркую игру. Наверное, этот российский клуб и можно назвать самым популярным во Франции. Но это, конечно, условно, потому что здесь мы не видим никого, кто смотрел бы РПЛ или болел за российский клуб.

То же самое, например, с бразильским чемпионатом – ты знаешь команды, но не имеешь представления, как они выглядят на поле. В общем, самой популярной российской командой во Франции я бы назвал «Зенит». Но здесь ты никогда не увидишь человека в футболке российского клуба.