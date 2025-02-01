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Во Франции определили самый популярный российский клуб

1 февраля 2025, 00:05
19

Журналиста L’Équipe Жозе Барросо попросили определить популярнейший российский клуб во Франции.

– Понятно, что во Франции не следят за РПЛ. Но есть ли клуб, про который болельщики знают? Например, «Спартак» или «Зенит»?

– Да, мы знаем названия клубов с большой историей, но реального интереса к ним нет. Наверное, это в том числе связано с небогатыми результатами в еврокубках. Только «Зенит» за последнее время что-то выигрывал и показывал моментами яркую игру. Наверное, этот российский клуб и можно назвать самым популярным во Франции. Но это, конечно, условно, потому что здесь мы не видим никого, кто смотрел бы РПЛ или болел за российский клуб.

То же самое, например, с бразильским чемпионатом – ты знаешь команды, но не имеешь представления, как они выглядят на поле. В общем, самой популярной российской командой во Франции я бы назвал «Зенит». Но здесь ты никогда не увидишь человека в футболке российского клуба.

  • «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
  • Команда брала Кубок УЕФА в 2008 году.
  • Сейчас «Зенит» идет в РПЛ 2-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит
Комментарии (19)
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NewLife
1738360208
"Во Франции определили самый популярный российский клуб" Проходимцы из РБ Спорт, вы в своем уме ? Как во Франции, где не смотрят российский футбол могут определить самый популярный российский клуб ? Популярный где ? в России или во Франции ? Как говорят в Одессе: не смешите мне мозг. Все знают, что РБ Спорт помойные придурки и готовы выблевать любую шнягу про Спартак и синит, но вам в Бомбардире все таки не стоит так позориться, публикуя эти испражнения(((
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VVM1964
1738360677
Во Франции определили или это частное мнение одного журналиста ???...
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aldo conte
1738360994
Кто бы сомневался, что знают только "Зенит", учитывая, какие сумасшедшие халявные деньги там платят. Для второсортного футболиста Лиги 1 хорошая возможность заработать.
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Dim On
1738369944
Ну так и у нас. Кто-нибудь назовёт самый популярный и узнаваемый французский клуб? Нет. В футболках клубов петушиного государства ходит кто-нибудь? Нет. Ещё вопросы есть?
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serhio80
1738375534
Источник РБ спорт) петушиный голубозадый канал из болот)
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Борис34684
1738380959
За рубежом Зенит у многих на языке только по тому, что делает дорогие покупки, порой в ущерб себе. Только и всего.
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R_a_i_n
1738382879
А в Бразили вообще молятся на Зенит.
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subbotaspartak
1738384552
После проведённого во Франции референдума установлено...
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Каратель помойников
1738396219
бздинит это выдающаяся прачечная по отзыву бабла.чего только стоит операция "баклан-арена".а сколько бабла вбухано в разные зарубежные клубы.но в последнее время из за санкций сами клубы отказались от газпрёма. Но зинаидовцы и зинаидовки тупо визжат по указке ведмедя.
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