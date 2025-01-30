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  • Мостовой – о Головине: «Со мной и Канчельскисом его сравнивать трудно»

Мостовой – о Головине: «Со мной и Канчельскисом его сравнивать трудно»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал хавбека «Монако» Александра Головина лучшим футболистом РФ.

«Про Головина могу сказать то, что говорил ещe лет семь назад: он был и есть один из лучших игроков в России. И он абсолютно правильно сделал, что тогда уехал в Европу. Поэтому для меня он всегда будет футболистом номер один в стране сейчас.

Он играет в «Монако», в чемпионате Франции, в очень тяжeлом чемпионате, где я три года отыграл. Поэтому тут и говорить нечего, Головин – лучший. Про то, что он сильнейший футболист поколения, будем говорить, когда он закончит.

Но, например, со мной и Канчельскисом его сравнивать трудно. Когда просто смотришь на статистику видишь, что у Мостового под 200 мячей, а у других по 15 или 30 голов максимум. Как тут сравнивать-то? Но тут не забывайте, что мы то играли ещe в Советском Союзе.

Хотя, может быть, сравнивать нас и тех, кто играет сейчас, не очень правильно. В каждом периоде есть свои лидеры», – сказал Мостовой.

  • 28-летний Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. Всего в составе монегасков российский полузащитник провeл 227 матчей, забил 34 мяча и отдал 40 результативных передач.
  • Контракт Головина с «Монако» рассчитан до июля 2029 года.
  • Александр Мостовой и Андрей Канчельскис начали игровую карьеру в футболе на взрослом уровне в 1986 году, а закончили в 2005-м и 2006-м соответственно.
  • Мостовой выступал в чемпионате Франции в 1993-1996 годах.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (4)
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bset
1738247952
А с Яшиным тебя вообще невозможно сравнить. У Яшина-то 0 голов. Куда ему до тебя.
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Krics
1738248467
Аленичев самый титулованный игрок в РФ,тебе до него,как до Китая...,ихмо.
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Цугундeр
1738248980
"..сравнивать трудно." Даже неприлично.)
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Александр-Каратеев-yandex
1738249738
Да что там, какой Головин? Саню, по его мнению, можно сравнивать только с Пеле и Мврадоной.
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