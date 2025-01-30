Мостовой – о Головине: «Со мной и Канчельскисом его сравнивать трудно»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал хавбека «Монако» Александра Головина лучшим футболистом РФ.

«Про Головина могу сказать то, что говорил ещe лет семь назад: он был и есть один из лучших игроков в России. И он абсолютно правильно сделал, что тогда уехал в Европу. Поэтому для меня он всегда будет футболистом номер один в стране сейчас.

Он играет в «Монако», в чемпионате Франции, в очень тяжeлом чемпионате, где я три года отыграл. Поэтому тут и говорить нечего, Головин – лучший. Про то, что он сильнейший футболист поколения, будем говорить, когда он закончит.

Но, например, со мной и Канчельскисом его сравнивать трудно. Когда просто смотришь на статистику видишь, что у Мостового под 200 мячей, а у других по 15 или 30 голов максимум. Как тут сравнивать-то? Но тут не забывайте, что мы то играли ещe в Советском Союзе.

Хотя, может быть, сравнивать нас и тех, кто играет сейчас, не очень правильно. В каждом периоде есть свои лидеры», – сказал Мостовой.