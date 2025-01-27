Луис Энрике оценил дебют Хвичи за «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о дебюте Хвичи Кварацхелии за команду. Грузинский полузащитник вышел в стартовом составе на матч 19-го тура Лиги 1 с «Реймсом» (1:1) и отдал голевую передачу на Усмана Дембеле.

– Как вам первый матч Хвичи?

– Очень даже хорошо. Это лишь первая игра. Конечно, ему сегодня было непросто. Он еще толком не успел познакомиться с партнерами по команде. У него было 4-5 тренировок. Он еще ничего не знает о лиге. Но я уверен, это только начало. В будущем он будет для нас еще полезнее.

– Что конкретно он привнес в вашу игру?

– Мы подписали особенного игрока. Он отлично играет один в один, тонко обращается с мячом и отлично бьет. У него есть голевое чутье. Еще он хорошо пашет в обороне. Давайте не забывать, это была лишь его первая игра. Мы не смогли победить, но он, безусловно, был важен.