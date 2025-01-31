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Бакаев сказал, что помогло Хвиче заиграть в Европе

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев прокомментировал трансфер Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

  • Парижане купили игрока за 70 миллионов евро.
  • Грузинский вингер сделал ассист в дебютном матче.
  • Бакаев и Хвича вместе выступали за «Рубин».

– Не считаешь ли, что итальянский чемпионат более конкурентный, и Хвича может остановиться в своем развитии в Париже?

– Он прошел этот итальянский этап. В России в какой‑то момент он начал понимать, что ему все легко дается, неинтересно. Хвича хотел новых вызовов.

Я могу по себе сказать: выиграй я чемпионат и Кубок России, более чем уверен, хотел бы уехать куда‑то, поставить новые цели, что‑то еще выиграть.

Думаю, и Хвича хочет расти, ставить новые вызовы перед собой, ковать свое будущее. Поэтому не думаю, что он начнет деградировать, что уровень его игры упадет. Наоборот, с такими партнерами он будет только прогрессировать.

– Не удивлен, что его карьера так мощно выстрелила?

– Вообще нет. Хвича – верующий. Вера в Бога во многом помогает ему. Я только рад за него, переживаю и болею.

То же касается и Зурико Давиташвили. Вроде он ушел из «Рубина» в такие команды как «Ротор» и тульский «Арсенал», но сейчас он во Франции и тоже хорошо играет.

В какой‑то момент мы с Зурико были прямыми конкурентами за позицию, я и эту конкуренцию выиграл. Но сейчас он играет во Франции, а я – в РПЛ. Так что, как я всегда говорю, возможно всe.

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Источник: «Матч ТВ»

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