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Кузяев высказался о возвращении в «Зенит»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал в интервью для сериала Okko «Западная трибуна», что отказался переходить в «Зенит» летом 2024 года, но не исключил этого варианта в будущем.

– Давай представим будущее. Аршавин следующим летом приходит и говорит: «Далер, приезжай в «Зенит», вот тебе жирный контракт». Твои действия?

– Этим летом у меня тоже были разговоры с «Зенитом». Мне дали понять, что двери для меня всегда открыты. Мне очень приятно, что «Зенит» до сих проявляет ко мне интерес.

Если следующим летом предложат вернуться, то я подумаю. Это не чужой для меня город, я провел потрясающие шесть лет в «Зените». Я рассмотрю это как один из вариантов. Скажу, что я обязательно подумаю – тщательно.

– Почему летом 2024-го ты этот вариант не рассмотрел?

– Одного года в Европе мне недостаточно. Я приходил сюда не для галочки, что я поиграл в Европе, какой я молодец, теперь можно возвращаться. Нет, рановато мне возвращаться в Россию. Мне хочется еще попытаться здесь.

  • 32-летний Кузяев провел в этом сезоне за «Гавр» 13 матчей, забил 1 гол.
  • Контракт хавбека с французским клубом истекает 30 июня 2025 года.
  • Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год.

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Источник: Спортс''

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Комментарии (4)
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WE ARE FOR PETER
1737917073
В Акрон пойдёшь к рекордсмену! Торгуется тут еще-то
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7:1
1737917123
не, не нужно. ни один возвращенец не заиграл на прежнем уровне. тимощук, аршавин, кержаков - всё мимо кассы. и нынешний зенит явно не заинтересован в 32-летних игроках, даже с паспортом.
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Интерес
1737918794
Ты же к верблюдам хотел? Учти,если предложат дромадёра-то это к арабам,а если бактриана-практически домой...
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Таврида
1737920436
"Мне хочется еще попытаться здесь." Во Франции есть еще раённые футбольные дивизионы, есть куда падать.
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