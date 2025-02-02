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  • Рабинер отреагировал на скандальное интервью Кокорина: «Вот к чему привели падающие с неба деньги»

Рабинер отреагировал на скандальное интервью Кокорина: «Вот к чему привели падающие с неба деньги»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от интервью Александра Кокорина Федору Смолову.

  • Кокорин заявил, что РПЛ – говно.
  • Александр признался, что перешел в «Спартак» в 2020 года назло «Зениту».
  • Сейчас Кокорин в кипрском «Арисе».

«Посмотрел очередной выпуск подкаста Федора Смолова – с Александром Кокориным. И уже не в первый раз удивился умению Федора Михайловича отзеркалить собеседника, свойственному, между прочим, далеко не каждому интервьюеру. С людьми совершенно различного интеллектуального и лингвистического уровня он говорит совсем по-разному, до кого-то поднимаясь, до кого-то, как до Кокорина, опускаясь. Поэтому всем с ним комфортно. Даже слишком. Спорить, мне кажется, ему стоит с гостями больше – Фeдор же ни с кем не хочет или не чувствует себя готовым под камеру обострять.

В данном случае это были посиделки двух старых корешей, которым на столе не хватало только соответствующих напитков. Все время проскальзывали понятные только им двоим недомолвки, но им и нет нужды разжевывать посторонним каждую деталь их былых похождений – парни давно не виделись и хоть в таком формате желали вспомнить веселье дни, понимая друг друга с полуслова. Никого, мол, не хотели обидеть, но уж кто попадал под руку – извините.

Но и вполне понятных вещей сказано более чем достаточно, чтобы триггернуло многих – кого на тему «говна», каковым Саша назвал РПЛ, кого – на тему «Спартака» как клуба сплетен, от которых там кайфуют. И ведь по сути-то он во многих вещах прав, но форма сказанного часто перекрывает содержание.

Кокорин вообще в выражениях последнее время не стесняется – зашел как-то в соцсеть к Дзюбе и назвал его Иудой (судя по всему, за поведение в момент следствия по их с Мамаевым делу, когда Артем устранился от поддержки недавних друзей). Эту тему Смолов, к сожалению, совсем не поднял, как и тему «усов», показанных как раз ими с Дзюбой через кокоринскую Инсту Черчесову на следующий день после Кубка конфедераций. И вот кто-то считает Черчесова самодуром – а он ведь и Кокорина после этого осенью 17-го в сборную вернул (но он порвался), а Дзюбу перед ЧМ так и вовсе. Настоящий самодур после тех «усов» зачехлил бы обоих.

А еще мне запомнился тезис Кокорина, что за всю карьеру его ни один тренер ничему не научил. Кроме «Фиорентины», где ему четко и в деталях обьяснили, как должна играть «девятка». Правда, другой тренер, Винченцо Итальяно, при котором он уехал на Кипр, был им назван в подкасте не иначе как «мразью». Классическая история, когда виноват никогда не бываешь ты, а всегда – не оценивший тебя тренер.

И при словах, что ни один тренер ничему его не научил (а работал он, на всякий случай, помимо наших, в сборной с Адвокатом и Капелло, в клубах с Петреску, Луческу, Манчини) я вспомнил, как не один и не два тренера по ходу карьеры Кокорина называли мне его сколь талантливым, столь и необучаемым. У него есть в голове своя программа, и когда она работает – отлично, когда нет – с этим ничего нельзя сделать, поскольку перепрограммировать его невозможно. А готовность слышать и впитывать новое – одно из главных качеств реального мастера. Не могу поверить, что те специалисты, которые с ним работали, не давали ему ничего нового. То, что он это новое не слышал, не хотел слышать, а воспринимал информацию на *** – вот куда смотреть-то надо.

Заявление, что со «Спартаком» Кокорин подписал исключительно назло «Зениту», в котором на каком-то уровне на него наложили бан, – смелое и фактурное. Вот только если вспомнить отрезок Кокорина в «Спартаке», оно доказывает, что в «Газпроме» (сам себе не верю, что пишу такое) поступили правильно. И не потому что Кокорин сидел – Стрельцов тоже сидел, и гораздо дольше, а как в «Торпедо» вернулся!

А потому что, пардон, горбатого могила исправит.

Появившейся после жестокого жизненного урока мудрости и взрослости в этом интервью я у Кокорина не заметил. Многие знающие его люди говорят, что по сути своей он человек добрый – просто ведомый. Возможно.

И это интервью злости у меня не вызывает. А вызывает эмодзи с разведенными руками – что ж ты тут сделаешь. Его лейтмотив – «зато будет что вспомнить». Только вспоминать-то будут совсем не про футбол, хотя у Александра было всe для того, чтобы оставить у людей футбольную память. Всe, кроме головы на плечах.

Самое поразительное (по-моему, и для него тоже) в карьере Кокорина для меня – трансфер из «Спартака» в «Фиорентину». Саша сам удивляется – тюрьма, травмы в «Спартаке» и вдруг серия А. Это какая-то феноменальная афера. Учитывая то, как он проявил себя во Флоренции – тем более другого слова, кроме аферы, для этого перехода не нахожу.

А то, что отлично играет, забивает, капитанит, признается лучшим игроком на Кипре, – молодец. Тоже не каждый сможет. Там от него, как я понимаю, все отстали. И он перестал дурковать, потому что и не с кем особо, и негде (это тебе не Москва), да и возраст уже.

И он совершенно не знает, чем будет заниматься после карьеры, что тоже характерно для его типажа. Как я понял, неплохо вложился в недвижимость и будет рантье на расслабоне. Разновидность Мостового, только тот как футболист вышел на совершенно другой уровень. И близко так не косячил.

Тренером Кокорина, как и Мостового, не представляю. Ну посмотрите на него. Тренер, тем более главный, – это профессия 24/7, это дикие эмоциональные вложения, это энергетика, которую ты каждый божий день должен непонятно как передавать команде. А главное – непонятно откуда ее брать.

Потому что Кокорин – по натуре своей отдыхающий. Ему повезло оказаться в российском футболе в самое безумное с точки денег время. Переход из «Динамо» в «Анжи» на дикую зарплату с нулем матчей и возвращением на ту же зарплату в «Динамо» спустя два месяца – символ того времени. Деньги натурально падали с неба. И вот к чему это привело.

Что не отменяет того факта, что и под раздачу они с Мамаевым попали в порядке показательного процесса. Просто потому что сверху сказали: кого-то надо проучить, чтобы другим неповадно было, а эти двое, и до того уже многим глаза намозолившие, оказались в неправильное время в неправильном месте. И не будь их оппонентом связанного с государством чиновника – никто бы никуда не сел.

Но не свезло ведь им не на ровном месте. Показателен диалог Смолова с Кокориным, когда они согласились, что глупостей наделали много, выставляя свое богатство напоказ, и Саша заметил: не хватило «дядьки», который жестко и предметно объяснил ему, что делать можно, а что – нельзя (я бы тут конкретизировал: не хватило Гинера). И тут то ли Смолов, то ли сам Кокорин задались вопросом: а стали бы они тогда кого-то слушать? И честно сошлись на том, что нет.

За эту честность – спасибо. Чего в этом разговоре, по крайней мере, не было – лицемерия. Они не пытались показать себя лучше, чем есть – или, по крайней мере, тогда были. А были они, надо думать, чем-то не очень далеким от главного героя «Аноры», которого блестяще, по мне, сыграл Марк Эйдельштейн. Только там был тинейджер, сын олигарха, ничего сам в жизни еще не сделавший, а тут футболисты швырялись тем, что заработали сами. На удачной, так сказать, конъюнктуре рынка.

С учетом того, сколько лицемерного и насквозь лживого пафоса на нас льется, как разного рода пчелы усердно делают вид, что борются с медом, то услышать, как реально мыслили избалованные донельзя футболисты 2010-х, из их собственных уст уже ценно.

Только вот дальше желаю Смолову собеседников поумнее – чтобы он тянулся к ним, а не опускался до Кокорина. С огромным интересом послушал бы его разговор с Сергеем Галицким, в клубе которого он сейчас и играет. Хотя (перехожу на шепот и чуть-чуть краснею от стыда) и на Дзюбу у него тоже бы поглядел...» – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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02.02.2025 00:04
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Комментарии (20)
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VPERDIV SPARTAK
1738444950
Не с неба а из трубы Лукойл)
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n876
1738449281
Кокорин вообще в выражениях последнее время не стесняется – зашел как-то в соцсеть к Дзюбе и назвал его Иудой (судя по всему, за поведение в момент следствия по их с Мамаевым делу, когда Артем устранился от поддержки недавних друзей)====== Зюба и так везде оформачился.
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fakeid
1738473609
каждый раз задаюсь вопросом, сколько стаканов этот хряк рабинер употребляет, прежде чем начинать графоманить. сперва графинит - потом пускается в свои пьяные опусы, которые читать никто не будет, кроме тарасофских.
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Дубина
1738479430
Да газпром закидал бабками кокошу)))
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SLADE2019
1738482113
Очень долго и нудно, г-н Рабинер. Из всего написанного, выделил бы одну мысль - при воспоминании о Кокорине, будут иметь в виду что угодно, но не футбол.
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Интерес
1738484276
Любой комментарий Рабинера по объёму и разбору не менее главы очередной книги "Как убивали...("Возрождали"..."Клеветали"...).Обстоятельный человек!
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САДЫЧОК
1738485190
Рабинер Этот список бесконечен Мостовой Черчесов Ловчев, Кончельскис и др. -у них у всех зараженные мысли!
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Вомбат
1738486195
Много слов, Рабинер, твоя простая мысль в них потерялась. Для того, чтобы написать "незаслуженные деньги портят человека" не надо вспоминать ни Смолова, ни Дзюбу, ни какого-то Эдельштейна, который вообще тут ни при чем. Меньше букв, уважаемый, побольше мысли.
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СПОРТ 21 века
1738553725
Детский сад! Вообще в двух словах можно сказать, что это было не интервью, а наблатыканный разговор двух кентов из-за угла. Пожалуй, вот так это нужно охарактеризовать. Сразу оговоримся, что интервью так не строится. В интервью всегда есть мысль, есть вопрос и чёткий ответ. Здесь мы наблюдали диалог своих в доску. Правильно сказано Рабинером, бухла им не хватило для полного единения. И не просто бухла, а какого-нибудь дорогого, мажорного напитка. Только посмотрите на них: разрисованы как хохлома, поведение, интонация, манера речи - ужас да и только. Если не знать, что этим пацанам скоро в обед 40 лет, так и не подумаешь. Нет, если это был разговор для себя - зачем тогда выкладывать? А если же нет - сделайте его грамотным и качественным!
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