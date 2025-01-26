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Кузяев выразил желание поиграть в арабских чемпионатах

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев в интервью для сериала Okko «Западная трибуна» прокомментировал возможность перехода в чемпионат Саудовской Аравии или другой арабской страны.

– Давай представим идеальный план на твою карьеру.

– Я бы хотел попробовать себя в арабских чемпионатах. Безусловно. Эти страны близки мне в плане религии. Я бы хотел пожить там, ощутить на себе, каково это – пожить в мусульманской стране.

Тем более, как все замечают, эти чемпионаты развиваются, приглашают много звезд. Я рассматриваю эти чемпионаты в первую очередь не в плане заработка больших денег, как в Саудовской Аравии, например, а в плане опыта в мусульманской стране.

– А ты читал слова Тони Крооса о Саудовской Аравии? Что для футболиста это максимальный откат в карьере.

– Я так не считаю. Каждый сам для себя решает, что он хочет. Кому-то комфортнее в Европе, кому-то в России. Кто-то хочет получить новый опыт, принять новый вызов.

Я не считаю, что Саудовская Аравия – это шаг назад. Естественно, уровень там намного ниже, чем в Европе. Но чемпионат развивается, кто знает, что может произойти в будущем.

  • 32-летний Кузяев провел в этом сезоне за «Гавр» 13 матчей, забил 1 гол.
  • Контракт хавбека с французским клубом истекает 30 июня 2025 года.

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Источник: Спортс''

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Комментарии (10)
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VPERDIV SPARTAK
1737908204
Успокойся ты уже
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...короче
1737908622
...эх, Далер, ну и сказал бы, что чисто бабла рубануть и все бы всё поняли и с пониманием отнеслись. Так, нет, взял в какую-то мутную футбольную философию ударился...
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Интерес
1737910190
В будущем? Скупят все клубы АПЛ и Лиги 1,а затем полезут и в Италию и Германию,ведь с ними посложнее. Ещё в Туркмении единоверцы,и футбол есть...
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Тинез Розоп
1737910220
Кто такой для него Кроос? Далер в Зените играл...
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FRZZ
1737912407
Нам остается уважать его выбор.
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Таврида
1737912545
Клоун, в Сирии за мусульман поиграй, там вообще твои чистокровные единоверцы, прям по шариату сразу бошки рубят.
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k611
1737912760
Лукавит конечно, денег в конце карьеры заработать всегда хочется
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subbotaspartak
1737915438
...не в плане заработка больших денег,...шутник...
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шахта Заполярная
1737917906
Саудиты больше платят чем какой то блохастый клуб с болот, да и песчаные пляжи лучше чем болотно-помоечные
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