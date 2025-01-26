Кузяев выразил желание поиграть в арабских чемпионатах

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев в интервью для сериала Okko «Западная трибуна» прокомментировал возможность перехода в чемпионат Саудовской Аравии или другой арабской страны.

– Давай представим идеальный план на твою карьеру.

– Я бы хотел попробовать себя в арабских чемпионатах. Безусловно. Эти страны близки мне в плане религии. Я бы хотел пожить там, ощутить на себе, каково это – пожить в мусульманской стране.

Тем более, как все замечают, эти чемпионаты развиваются, приглашают много звезд. Я рассматриваю эти чемпионаты в первую очередь не в плане заработка больших денег, как в Саудовской Аравии, например, а в плане опыта в мусульманской стране.

– А ты читал слова Тони Крооса о Саудовской Аравии? Что для футболиста это максимальный откат в карьере.

– Я так не считаю. Каждый сам для себя решает, что он хочет. Кому-то комфортнее в Европе, кому-то в России. Кто-то хочет получить новый опыт, принять новый вызов.

Я не считаю, что Саудовская Аравия – это шаг назад. Естественно, уровень там намного ниже, чем в Европе. Но чемпионат развивается, кто знает, что может произойти в будущем.