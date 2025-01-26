«Спартак» отказался от полуфиналиста ЧМ-2022: известна причина

Форварда «Тулузы» Закарии Абухляля в «Спартаке» не будет. Клуб отказался от сделки.
«Посредники предлагали красно-белым купить Абухляля за 8-10 миллионов евро и просили для игрока зарплату в 3 миллиона. Однако спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не стал рассматривать футболиста из-за его характера и нестабильной игры.
На данный момент кандидатура марокканца находится в расширенном списке клуба на позицию вингера, шансы, что к ней вернутся, минимальные – Кахигао рассматривает другие кандидатуры, контактируя с клубами и агентами напрямую», – написал источник.
- 24-летний Абухляль в «Тулузе» с 2022 года.
- Его статистика: 74 матча, 24 гола, 7 ассистов.
- В составе сборной Марокко нападающий участвовал в 1/2 финала ЧМ-2022.