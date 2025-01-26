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  • «Спартак» отказался от полуфиналиста ЧМ-2022: известна причина

«Спартак» отказался от полуфиналиста ЧМ-2022: известна причина

Форварда «Тулузы» Закарии Абухляля в «Спартаке» не будет. Клуб отказался от сделки.

«Посредники предлагали красно-белым купить Абухляля за 8-10 миллионов евро и просили для игрока зарплату в 3 миллиона. Однако спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не стал рассматривать футболиста из-за его характера и нестабильной игры.

На данный момент кандидатура марокканца находится в расширенном списке клуба на позицию вингера, шансы, что к ней вернутся, минимальные – Кахигао рассматривает другие кандидатуры, контактируя с клубами и агентами напрямую», – написал источник.

  • 24-летний Абухляль в «Тулузе» с 2022 года.
  • Его статистика: 74 матча, 24 гола, 7 ассистов.
  • В составе сборной Марокко нападающий участвовал в 1/2 финала ЧМ-2022.

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Источник: Metaratings

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Комментарии (3)
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Иван Петров 1986
1737892975
Ну и хорошо что халяля не будет.
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TIMOTHY
1737893055
Выбирают где откат побольше будет) чтобы домой ехать с неустойкой и полными карманами наших народных средств
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...короче
1737893320
...и это - есть хороший решений!...
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