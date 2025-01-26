«Спартак» отказался от полуфиналиста ЧМ-2022: известна причина

Форварда «Тулузы» Закарии Абухляля в «Спартаке» не будет. Клуб отказался от сделки.

«Посредники предлагали красно-белым купить Абухляля за 8-10 миллионов евро и просили для игрока зарплату в 3 миллиона. Однако спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не стал рассматривать футболиста из-за его характера и нестабильной игры.

На данный момент кандидатура марокканца находится в расширенном списке клуба на позицию вингера, шансы, что к ней вернутся, минимальные – Кахигао рассматривает другие кандидатуры, контактируя с клубами и агентами напрямую», – написал источник.