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    • «Тулуза» отстранила Абухляля: он не поддержал акцию ЛГБТ и ругался с заммэра города

    «Тулуза» отстранила Абухляля: он не поддержал акцию ЛГБТ и ругался с заммэра города

    Закария Абухляль отстранен от работы с основным составом «Тулузы».

    Клуб таким образом отреагировал на информацию о конфликте футболиста с заместителем мэра Тулузы по вопросам спорта Лоран Аррибаже.

    • Чиновница попросила игроков «Тулузы» вести себя тише.
    • «Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране», – ответил марокканец.
    • Позднее Абухляль подошел к Аррибаже и настойчиво потребовал от нее извинений.

    «В связи с серьезными обвинениями, опубликованными RMC Sport в отношении Абухляля, клуб объявляет, что до последующего уведомления игрок будет тренироваться вне основной группы в ожидании результатов внутреннего расследования», – говорится в заявлении «Тулузы».

    • Ранее Абухляль отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.
    • Из-за этого он пропустил матч с «Нантом» (0:0).

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    Источник: твиттер «Тулузы»

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