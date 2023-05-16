«Тулуза» отстранила Абухляля: он не поддержал акцию ЛГБТ и ругался с заммэра города

Закария Абухляль отстранен от работы с основным составом «Тулузы».

Клуб таким образом отреагировал на информацию о конфликте футболиста с заместителем мэра Тулузы по вопросам спорта Лоран Аррибаже.

Чиновница попросила игроков «Тулузы» вести себя тише.

«Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране», – ответил марокканец.

Позднее Абухляль подошел к Аррибаже и настойчиво потребовал от нее извинений.

«В связи с серьезными обвинениями, опубликованными RMC Sport в отношении Абухляля, клуб объявляет, что до последующего уведомления игрок будет тренироваться вне основной группы в ожидании результатов внутреннего расследования», – говорится в заявлении «Тулузы».