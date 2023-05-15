Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Футболист «Тулузы» прокомментировал свой отказ участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

    Футболист «Тулузы» прокомментировал свой отказ участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

    Полузащитник «Тулузы» Закария Абухляль объяснил свой протест перед матчем с «Нантом» (0:0).

    • На выходных в Лиге 1 и Лиге 2 прошла всеобщая акция в поддержку ЛГБТ.
    • Игроки выходили на матчи в футболках с радужным узором и фотографировались на фоне баннера «Гей ты или натурал, мы все носим одну майку».
    • Участвовать в этом перформансе отказались 4 футболиста «Тулузы» – в итоге они пропустили матч.

    «Я решил не участвовать в матче. Прежде всего, я хотел бы сказать, что с огромным уважением отношусь к каждому человеку, не осуждая его личные предпочтения, пол, религию или прошлое. Таков мой принцип.

    Уважение – это то, что я высоко ценю. Это относится не только к другим, но и к моим собственным убеждениям. Я не думаю, что подхожу для участия в этой кампании.

    Я искренне надеюсь, что к моему решению отнесутся с уважением. Это единственное, о чем я прошу», – написал марокканец Абухляль в соцсетях.

    Новости по теме
    Минспорт Франции призвал наказать игроков за отказ поддерживать ЛГБТ 5
    «ПСЖ» готов продать Верратти по трем причинам
    Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
    Источник: твиттер Закарии Абухляля

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:26
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3537

      FRZZ 2 часа назад

      Молодец, хорошо ответил. Ну не хочет человек поддержать голубых.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      russkiisergei 2 часа назад

      а, почему зенит не присоединился к своим?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4728

      fakeid 3 часа назад

      исламиста в радужных цветах представить трудно. какого хера они пытались натянуть на него футболку спартака?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 