Футболист «Тулузы» прокомментировал свой отказ участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Полузащитник «Тулузы» Закария Абухляль объяснил свой протест перед матчем с «Нантом» (0:0).

На выходных в Лиге 1 и Лиге 2 прошла всеобщая акция в поддержку ЛГБТ.

Игроки выходили на матчи в футболках с радужным узором и фотографировались на фоне баннера «Гей ты или натурал, мы все носим одну майку».

Участвовать в этом перформансе отказались 4 футболиста «Тулузы» – в итоге они пропустили матч.

«Я решил не участвовать в матче. Прежде всего, я хотел бы сказать, что с огромным уважением отношусь к каждому человеку, не осуждая его личные предпочтения, пол, религию или прошлое. Таков мой принцип.

Уважение – это то, что я высоко ценю. Это относится не только к другим, но и к моим собственным убеждениям. Я не думаю, что подхожу для участия в этой кампании.

Я искренне надеюсь, что к моему решению отнесутся с уважением. Это единственное, о чем я прошу», – написал марокканец Абухляль в соцсетях.