Прокуратура выписала Неймару большой штраф за экологические нарушения

Прокуратура Рио-де-Жанейро оштрафовала нападающего «ПСЖ» Неймара за экологические нарушения, сообщает G1.

Бразилец построил свой особняк в 130 километрах от Рио-де-Жанейро без разрешения природоохранных органов. Неймар должен будет заплатить штраф в размере 16 миллионов бразильских реалов (около 3,3 миллиона долларов).

Прокурор установил, что футболист вел работы в своем особняке без разрешения, незаконно избавился от растительности и вывез землю, а также купался в пруду, несмотря на запрет.